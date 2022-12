El verdadero amor: la conmovedora historia de ‘La Chilindrina’ y su esposo

La actriz María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, recordada por la famosa serie humorística ‘El chavo del 8’, reveló en La Red del Canal Caracol detalles sobre su sentir tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández.

“Él ya estaba muy mal, empezó con una neumonía, los doctores estaban asombrados de la fuerza que tenía. A la persona que más amo todavía es a mi marido”, afirmó.

Asimismo, expresó que los costos, tras el tratamiento de su esposo, no la dejaron en la quiebra como muchos medios lo especularon.

“Sí es cierto que me asusté mucho por los gastos en Estados Unidos, sino no teníamos seguro médico pagábamos mucho dinero, pero afortunadamente contábamos con todos los papeles al día. Estamos bien económicamente, no somos ricos, pero podemos seguir viviendo tranquilamente”, agregó Nieves.

