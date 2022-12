Es un acto antipatriota: procurador sobre defensa de Piedad Córdoba a Venezuela

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, calificó como antipatriota a la exsenadora, Piedad Córdoba, por decir que Colombia sí exporta paramilitares a Venezuela.



“No es con la dignidad nacional, es un acto prácticamente antipatriota”, enfatizó.



Cabe recordar que en una contundente defensa del Gobierno de Nicolás Maduro y la situación de Venezuela, la excongresita Piedad Córdoba envió un mensaje de apoyo al vecino país y dijo que sí es cierto que los colombianos están afectando la frontera.



“Colombia sí exporta pobreza y sí exporta paramilitarismo a Venezuela, que aquí no lo quieran ver es otra cosa”, dijo Piedad Córdoba.



En otras noticias:



-La Registraduría Nacional presentará formalmente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investiguen las conductas detectadas en el proceso de revisión de firmas tras detectar muertos firmando los apoyos, personas que firman más de una vez, firmas presentadas en fotocopia y firmas no diligenciadas por el titular de la cédula.



-Al tribunal Superior de Bogotá volverá el caso por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. El Tribunal deberá resolver en segunda instancia la decisión de la Jueza 11 Penal del Circuito de Bogotá, Paula Astrid Jiménez, que ordenó escuchar el testimonio del investigador del CTI Manuel Rodríguez, y discutir los documentos del que fue el primer jefe investigador que tuvo el Caso Colmenares, al advertir que la Fiscalía se los había ocultado a la defensa.



-La "victoria" de Syriza el domingo en las elecciones griegas será "un resultado determinante" para Europa, y "un mensaje" a los demás países sometidos a las políticas de austeridad, aseguró este viernes Alexis Tsipras, ex primer ministro griego, en el mitin de cierre de campaña en Atenas.



-El tenista colombiano Santiago Giraldo consiguió el primer punto para el equipo nacional en la Copa Davis tras vencer en cinco sets al japonés Taro Daniel en Pereira. En el próximo turno, Alejandro Falla enfrentará al número seis del mundo Kei Ni shi kori. Esta serie corresponde al repechaje para ingresar al Grupo Mundial del certamen.