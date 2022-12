Fernando Montaño, una historia de superación llena de música y ballet

Fernando Montaño, bailarín de ballet colombiano, habló en El Radar de BLU Radio

sobre su vida y todo el proceso que tuvo para ser uno de los más reconocidos artistas de Colombia.

Lea también: El príncipe del Ballet colombiano

“Creo que tuve la capacidad de descubrir este talento a muy temprana edad, independientemente de que en Colombia no teníamos esas escuelas en todas las ciudades. Además, mi familia se mudó de Buenaventura a Cali en búsqueda de un mejor futuro”, comentó.

Publicidad

“A los cuatro años vi a los niños de ‘Nube Luz’ (programa peruano) y descubrí los movimientos de ballet, fueron estos los que llamaron mi atención: la plasticidad y la elegancia con que lo hacían (…). Como buen colombiano hice fútbol a los 11 años”, resaltó.

Difícil infancia en Cali

“Llegamos al distrito de Agua Blanca y para mí fue duro porque en Bunaventura teníamos una vida humilde, pero no teníamos necesidades, pero al mudarnos a Cali y con una familia más grande los costos incrementaron. Fue un gran choque”, dijo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad



La escuela y sus primeros pasos en el ballet

“Mi madre me puso en una academia de baile: tango, milonga, paso doble, salsa. Pasado un año, yo tenía 11 años, y esta escuela me dio una beca y esto le generó a mis padres que me dejaran enfocar en la danza”, señaló.

Publicidad

La Habana

“Por la escuela viajé por toda la isla, estuve cinco años y medio (…). Mi beca solamente cubría los estudios y mis padres hipotecaron la casa, entonces llegué a vivir con una familia, pero luego de un tiempo ellos se olvidaron de que era solamente un niño”, expresó.

Escuche la entrevista completa con Montaño en el audio adjunto.

Publicidad

Publicidad