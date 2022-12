Gobierno sufre síndrome de Estocolmo con las Farc: procurador

El procurador general, Alejandro Ordóñez , en entrevista con el diario El Mundo de España, aseguró que el Gobierno Nacional sufre del síndrome de Estocolmo con las Farc.

Publicidad

“Haber legitimado políticamente a la guerrilla y desconocer que quien se sentaba en la mesa era un ejército diezmado, acorralado y disminuido. El Gobierno está sufriendo el síndrome de Estocolmo, su actitud es de concesión permanente”, dijo Ordóñez.

El jefe del Ministerio Público aseguró también que el “Estado debe seguir actuando de la forma que ha actuado en los últimos días porque a “las Fuerzas Militares no se les pueden amarrar las manos”.

Publicidad

El funcionario también dijo que el proceso de paz no está herido de muerte, que está en cuidados intensivos, pero que no se puede dejar morir: “Hay que aplicarle todos los correctivos necesarios para salvar el proceso, es una oportunidad que el país no puede desaprovechar”.

Publicidad

En ese sentido, Ordóñez manifestó que si se quiere salvar el proceso es necesario suscitar un pacto para la paz entre el Gobierno y los críticos de los diálogos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Un soldado profesional asesinó a su propio compañero en una base del Ejército en el departamento del Valle.

Publicidad

-En hechos que son materia de investigación resultó otro soldado muerto en zona rural del municipio de Palermo, en el departamento del Huila.

-La exsenadora Piedad Córdoba calificó como inconcebible continuar con las negociaciones en medio del conflicto y reiteró la necesidad de iniciar un cese bilateral.

Publicidad

-Defensores de Derechos Humanos denuncian abusos contra la población discapacitada y LGBTI en las cárceles El Pedregal y Bellavista.

Publicidad

-En Quimbaya, Quindío, fue asesinado un hombre que había aspirado al concejo municipal de esa población.

-La Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de Nueva Zelanda con una victoria sobre Catar por 1 a 0.

Publicidad

-24 civiles, en su mayoría mujeres y niños, resultaron muertos en un incendio en un ambulatorio médico de la ciudad de Qamishli, en la provincia nororiental siria de Al Hasaka.