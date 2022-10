Guía ilustrada para conocer propiedades y beneficios de la marihuana

estos contenidos puede informarse y llenarse de argumentos si lo que quiere es debatir sobre este polémico tema.

1-Green Gold the Tree of Life: Marijuana in Magic & Religion del canadiense Chris Bennett

2 - El libro de la Marihuana: guía ilustrada para ampliar conocimientos sobre esta planta.

3-Marley natural, la marca de cannabis que llevará el apellido del músico jamaiquino

La firma inversora estadounidense Privateer Holdings anunció la creación de la "primera marca global de marihuana (cannabis o cáñamo) en el mundo", cuyos productos llevarán el apellido del músico jamaiquino Bob Marley y comenzarán a distribuirse en 2015.

La compañía informó a través de un comunicado de que "Marley Natural ofrecerá cannabis de primera calidad que honrará la vida y el legado de Bob Marley (1945-1981), así como su fe en los efectos beneficiosos" de esa planta.

Privateer Holdings se define en el comunicado como la primera sociedad inversora de capital privado que invierte exclusivamente en la industria legal de la marihuana, cuyos usos medicinales y recreativos acaban de ser legalizados en varios estados de EE.UU. y en Uruguay, entre otros lugares.

Rohan Marley, hijo del artista, señala en el comunicado que las negociaciones con Privateer Holdings comenzaron en 2013 y que la familia aceptó la alianza por entender que la compañía "entiende y respeta" el legado de su progenitor.

"Mi padre estaría muy feliz de ver que la gente entiende el poder sanador de esta hierba", dijo Cedella Marley, otra hija del reconocido cantante.

Según Brendan Kennedy, director ejecutivo de Privateer Holdings, es un honor trabajar con la familia Marley "para darle voz a una marca profesional, auténtica y moderna que será pionera en la industria del cannabis".

La firma detalló que además de ofrecer marihuana de Jamaica, la marca Marley Natural incluirá otros productos como cremas reparadoras y lociones que contendrán ingredientes producidos en esa isla caribeña como el aloe y el coco, y accesorios.

Como una marca con una fuerte conciencia social, Marley Natural desarrollará un modelo de negocio e iniciativas filantrópicas que brinden a las familias y comunidades perjudicadas por la prohibición del cannabis la oportunidad de beneficiarse de la nueva economía legal en torno a esa planta, señala el comunicado.

"Mi esposo creía que la hierba era una parte natural y positiva de la vida y pensaba que era importante para el mundo", dijo Rita Marley, viuda del músico jamaiquino.

Efe