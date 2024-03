Horóscopo de hoy domingo 17 de marzo de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Si siente que sus amigos o familiares marcan el ritmo y esperan que usted siga el ritmo. Marte puede ayudarle a cambiar este equilibrio y estar más a cargo de cómo emplea su tiempo. Así que un “no” puede convertirse en un “sí” repentino. Tómese un tiempo para pensar seriamente y repasar las opciones amorosas nuevamente. Esta no es una decisión que deba tomarse apresuradamente.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): ¿Impaciente por terminar una tarea en efectivo o realizar una prueba de habilidades? El impulso de Marte en su carta de establecimiento de objetivos podría ser la razón. Mantenga la calma y el control y marque todas las casillas. Comprar o vender artículos personales o profesionales puede generar un trato de amor con alguien que comparta su primera inicial. Una fotografía de viaje tiene potencial ganador.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): La fuerza personal espera en el centro de su carta, ya que Marte le ayuda a dejar de complacer a las personas y a reequilibrar las relaciones. Tiene buen ojo para encontrar a las personas adecuadas con las que vincular sus habilidades o ideas, de modo que la puesta en marcha de un negocio pueda estar más cerca. La pasión se trata de ser fiel y verdadero, pero sin perder la libertad.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La Luna y Marte se agitan mutuamente, lo que genera sentimientos de sorpresa. Ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo y eso no conviene a su tierno corazón. Despeje el aire y su día para pasar juntos tiempo de amor de calidad. Su tabla de efectivo contiene varias bonificaciones ocultas y la aptitud para el color puede ser clave.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Si las relaciones se sienten inquietas y difíciles de controlar, podría deberse a que alguien mayor o con más poder está presionando. Puede salir de esta situación, aunque sea sólo por hoy, y ver todo con mayor claridad. Una luna sociable trae un invitado misterioso a una comida o evento de rutina, lo que marca un salto adelante en el amor.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): A medida que la energía se acumula en su sector de ambiciones, es importante encontrar una salida. Salir al aire libre puede ayudar, además de hacer un plan claro para algo que sabe que debe decir, no simplemente sumergirte. En términos amorosos, no espere que su pareja lea su mente. ¿Soltero? Un nombre con luces azules marca un lugar de amor.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Respire y contenga ese pensamiento, ya que los planetas impulsivos lo hacen propenso a gastar hoy. Usted sabe que hay mejores usos para su dinero, incluida una experiencia única para socios o padres e hijos. Si tiene palabras para decirle a alguien lo maravilloso que es, dígalas ahora, especialmente a usted mismo.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Si dónde o cómo vive ocupa demasiado espacio en su mente, apague su cerebro hoy para que cuando vea o escuche una historia de un estilo de vida diferente, su corazón puede responder primero. En el amor también el instinto es lo más importante: la persona o el lugar perfecto será obvio desde el principio. Revertir una lista de efectivo puede traer suerte.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): La rutina no es algo natural para Sagitario, pero haga el esfuerzo hoy. Hay tanta energía positiva pulsando en su gráfico que necesita un cronograma para beneficiarse de ella. Puede completar las tareas del hogar y el papeleo, e incluso crear tiempo para más amor. ¿Soltero? The One es el primero en comentar sobre un nuevo atuendo o look.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Caminar y hablar rápido le ayudan a quemar energía, lo que le deja paciencia para ver los problemas desde fuera y promover soluciones inteligentes. Evite un triángulo de pasión o poder mientras opera mejor uno a uno durante todo el día. Por dentro está creciendo, preparándose para los desafíos, y “F” finalmente lo reconoce.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Las historias y las imágenes pueden parecer un enredo dentro de su cabeza, pero haga que su tarea del sábado sea ordenarlas, ya que hay claros ganadores. Los verdaderos sentimientos sobre el tamaño o la ubicación de la familia pueden resultar sorprendentes, pero compártalos. La pasión es un triunfo provocativo y placentero al recibir el premio al Amante Más Caliente.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Más que nada, necesita que lo escuchen hoy, pero controle la tendencia de Saturno de ver fallas en todo y en todos. Diga no a las voces negativas, especialmente a la suya. En el amor, simplemente no hacer nada juntos puede refrescar un vínculo duradero. ¿Soltero? Una sesión de preguntas DIY puede generar algo grande.