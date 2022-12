Juanes no era nadie, cuando lo conocí no tenía nada: Fernán Martínez

ya no tiene algún tipo de relación tras ser su mánager y amigo durante años.

“Juanes es un artista que me interesa y me llama la atención cuando lo conozco. Me interesaba porque no era nadie, me tocó explicarle a la gente que no era un grupo, sino un artista”, expresó Martínez.

“Él nunca había montado en primera clase, no había tenido un carro, no había tenido nada. Me llamaba la atención desarrollar el artista, era un concepto que me parecía interesante. Fueron 11 años de triunfos, llegamos a conquistar muchos países. Él era un buen producto, a él no le gustaba que le dijera eso”, agregó.

Más adelante este líder del entretenimiento manifestó que con el cantante paisa se lograron muchas cosas como triunfo, dinero, reconocimiento. “Eso le llena el tanque y con eso seguirá navegando a velocidad de crucero”.

Por último, trató de explicar por qué se terminó la relación con el autor de ‘La Camisa Negra’. “Yo lo dejo en un momento muy importante, las relaciones se gastan y los artistas después se creen el cuento y desconocen (…) se gastan cuando ese artista es pesimista y tienes que echártelo al hombro. Es normal que se canse la gente y quiera cambiar, se levantan de la mesa y se van, pero que paguen la cuenta”, puntualizó este personaje oriundo de Popayán.