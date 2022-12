La ayudita: mi pareja me trató de mojigata y no sé sí tiene razón

Este es el caso

Publicidad

Tengo 43 años, soy madre de un hijo de 12 años, no tengo pareja hace más de un año, los pocos amigos que tengo todos son casados y esto me llevo a acudir a las redes sociales y buscar un amigo para charlar y compartir.

Allí encontré un hombre de 48 años y en medio de sus conversaciones me comentó que vivía con la mamá.

Publicidad

Desde el inicio él ha sido muy enfático con el tema sexual me preguntaba si me gustaba el sexo, que le enviara fotos de mi vagina, desnuda, etc. y él hacía los mismo.

Publicidad

Empecé a sentirme incomoda y le dije que dejara de enviarme más fotos me trató de mojigata que yo me iba quedar sola porque no lo complacía acostándome con él cuando quería.

¿Soy de mente muy antigua, mojigata, o el señor tenía un problema de aberraciones?

Publicidad

Para Alexandra Pumarejo “cada persona siempre tiene la posibilidad de decirle no a una relación sexual y más cuando hay maltrato de por medio”.

Publicidad

Por su parte Mónica Rodríguez manifestó que “cuando una mujer tiene un hijo de 12 años debe tener mayor precaución en la vida. Hay una persona de por medio y no puede meterse con cualquiera, arriesgarse a que le pase algo y dejar a su hijo solo”.

Finalmente Juanita Kremer aseguró que “es mejor salir y tratar de buscar personas referenciadas y uno sepa más o menos quienes son y no un X que se encontró en Internet”.

Publicidad

Escuche todas las recomendaciones que hicieron las ‘entaconadas’ a la mujer que enfrenta esta complicada situación.