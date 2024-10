La clave del éxito la explica Bad Bunny, según un experto en liderazgo

El liderazgo, para mucho, es uno de los pilares más importantes en la búsqueda del éxito, tanto profesional como personal. Pero entenderlo no ha sido tarea fácil; según el Instituto Europeo de Psicología Positiva, el término enlaza a una persona que "logró ser experta y coordinadora de un tema en específico".

Pero el éxito termina siendo un concepto más subjetivo que el propio liderazgo. Lo que para una persona es un logro, para otro es una "pérdida de tiempo". Por lo que llegar hasta allá no es tarea fácil, más ahora que existen las redes sociales y el impacto de que "se consiguen logros rápidos" abruma a la juventud y la obliga a acelerar cualquier proceso. Sin embargo, en diálogo con Bla Bla Blu, César Mejía, escritor y consultor, dijo que Bad Bunny le ha mostrado al mundo cómo lograrlo con base a su experiencia.

"Saberse vender. A uno en esta sociedad le dicen que "no debe mostrar las cosas". Pero les voy a mostrar esto con algo que he puesto en práctica con mis alumnos. Yo era crítico con la música de Bad Bunny, no me gustaba y no lo voy a negar, hasta que dije: 'Vos sos el equivocado'. Hasta que analicé y vi que era un éxito porque era un tipo que la tiene clara. Él se sabe vender, se muestra (...) Es demasiada información, si no me se ve vender, todo ese exceso me apaga y me opaca. El 'Modelo Bad Bunny' lo tienen que aplicar los líderes y papás porque este loco está en el cine, teatro, en los Óscar, hay una propuesta en Puerto Rico y allá aparece. La tiene clara. El líder debe saberse mostrar y vender", dijo.

Y es que, según el experto, el puertorriqueño le ha demostrado al mundo que su diferencia sobre otros es que "no solo se dedica a hacer música", sino a crear experiencias bajo su propia marca personal.