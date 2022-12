La mujer que cumple sueños a personas con discapacidad en Bogotá Linero

En el barrio La Palestina de la localidad de Engativá hay una mujer que ayuda a cumplir sus sueños a personas con discapacidad.

Se trata de Ingrid Falla, que se ha dedicado a servir a quienes tienen dificultades para acceder a diferentes oportunidades y cuyas familias tienen escasos recursos.

Hace poco tiempo, por ejemplo, les dio alegría a 40 niñas que no podían celebrar su fiesta de 15 años y terminó haciéndoles un festejo que no olvidarán.

“Hice un festival de talentos y luego me dio la locura e hice los 15 años de 40 niñas, donde encontré apoyo de artistas como Jhonny Rivera. Empecé a gestionar y gracias a un medio salió la noticia y empezó a llegarme ponqué, mariachis, vestido, maquilladores y reuní 40 niñas, la emoción de niñas en silla de ruedas o con síndrome de Down, era como ver a mi hermana porque está postrada en una cama y es hacerles un sueño realidad", relató.

Ingrid tiene en mente ahora celebrar el matrimonio de 15 parejas en condición de discapacidad. En los micrófonos de BLU Radio habló sobre las problemáticas que aquejan a esa población.

“No hay accesibilidad, las vías de Bogotá son un desastre, los conjuntos residenciales no pensaron en ellos, si hablamos de empleabilidad hay una norma que dice que el 3% debe ser contratado, muchos no han terminado estudios, los que cuidamos no tenemos salario. Depender de un bono del Estado es una bendición, pero hay cargas emocionales, un abandono hacia las cuidadoras y la discapacidad. Cuando cumplen 18 años ya no hay instituciones para ellos, es una carga emocional”, aseguró.

