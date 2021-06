Lo que llamamos “verdad” es lo que terminamos creyendo colectivamente: experto

En el tema central de en En BLU Jeans, el escritor y filósofo argentino, Darío Sztajnszrajber, se refirió al significado de la verdad, basándose en su investigación y diferentes filósofos.

"Aunque nos perturbe, la verdad tiene que ver con la credibilidad. Lo verdadero es aquello que terminamos creyendo que es verdad colectivamente", explicó el escritor.

Dentro de la verdad, se encuentra lo cotidiano, una realidad que el ser humano da por cierta, afirmó el experto. Sin embargo, esta se suele desvanecer cuando se empieza a cuestionar lo que antes no se hacía.

“Pensar hasta qué punto lo que creemos que es verdadero lo es. En la cotidianidad no está del todo bien darle credibilidad a todo lo que nos dicen”, dijo.

Por otro lado, la credibilidad y verdad depende de cómo el ser humano la observe y piense. La verdad en las personas tiene que ver con el consentimiento, así como con la autonomía a la hora de interpretar y conocer lo que le están diciendo.

"Yo creo que no hay verdades absolutas. La palabra absoluto es un privativo, significa que no deja nada suelto, que está tan cerrado sobre sí mismo que no hay opción" sostuvo.

Escuche la entrevista concedida por Darío Sztajnszrajber a En BLU Jeans: