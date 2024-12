Los hombres que podrían ser infieles en 2025: aquí la lista de nombres

Con la llegada del 2025 , muchos se encuentran reflexionando sobre lo que este nuevo año les deparará, desde nuevos comienzos hasta posibles desafíos. Entre los temas que siempre generan curiosidad se encuentran las predicciones relacionadas con el amor, la fortuna y, por supuesto, la fidelidad.

En las redes sociales, ha ganado popularidad @elchicodelasfechas, un creador de contenido que se dedica a compartir pronósticos y consejos sobre lo que podría suceder en el próximo año. Este influencer ha conquistado a miles de seguidores con su enfoque, combinando datos astrológicos, numerología y agüeros para hacer predicciones sobre el futuro.

Recientemente, a través de su cuenta de TikTok, @elchicodelasfechas compartió una de sus teorías más comentadas: la lista de los nombres de los hombres que, según sus cálculos, serían más propensos a ser infieles en 2025. Este video se volvió viral, acumulando más de 40 mil reproducciones y generando una gran variedad de reacciones entre los usuarios.

En el video, que suma cerca de 5 mil "me gusta", @elchicodelasfechas no sólo da los nombres, sino que también juega con el humor y la curiosidad de sus seguidores, alentando a los mismos a interactuar en los comentarios. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, con cientos de usuarios compartiendo su sorpresa, dudas e incluso bromas al respecto.

Aquí la lista de nombres mencionada en el video:



Diego

Manuel

Lucas

Eduardo

Claudio

Luis

Flavio

Fernando

Bryan

Antonio

Josué

Miguel

Sebastián

Leonardo

Leandro

Mauricio

Franco

Carlos

Alexander

Emilio

Iván

Álvaro

Gabriel

Pedro

Sergio

Dylan

Víctor

Hernán

Benjamín

Roberto

Enzo

Jairo

El video no solo se llenó de visualizaciones, sino también de una cientos de comentarios: “Se lo iba a mandar, pero también está mi nombre”, “Ya basta JAJAJA”, o “Mejor di que todos serán infieles jajajaja, así nos ahorramos tiempo”. Mientras tanto, otros, como en el caso de una persona llamada Alexandra, comentaron con humor: “Cómo que Alexandra!!! si a mí es a la que engañan”.