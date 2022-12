ManuTop: las mejores series del siglo XXI, según The Guardian

En el ManuTop de este miércoles, la ‘entaconada’ Manuela Cardona presentó la lista de las mejores 10 series del siglo XXI, publicada recientemente por The Guardian y que dejó fuera a producciones de gran impacto mundial como La Casa de Papel.

Esta es la lista de las 10 mejores series:

Los Soprano

The Wire

Mad Men

The Thick Of It

Breaking Bad

The Office

Juego De Tronos

Fleabag

Peep Show

Atlanta

