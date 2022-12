Me juzgaron por cosas que no hice: colombiano que ganó tutela por caso binoculares en Rusia

El colombiano Luis Felipe Gómez, famoso por aparecer en un video durante el Mundial de Rusia consumiendo licor en unos binoculares, dijo en BLU Radio que el fallo de tutela a su favor tiene el objeto de restablecer su buen nombre, esto ante las críticas que recibió por su comportamiento.

“Asumieron un montón de hechos que no cometí y la compañía (Avianca) y los medios y los redes y la sociedad me juzgo por algo que no hice”, manifestó.

Añadió que decidió interponer el recurso ante Avianca pues, pese a que intentó explicar lo sucedido, nunca le dieron la oportunidad de hacerlo y que es su derecho restablecer su imagen.

“Yo traté de buscar a la compañía, a los directivos, envié cartas, solicité espacios, con el objetivo de explicarles qué había pasado, pero no me abrieron las puertas para hacerlo. Como último mecanismo, presentamos una tutela para tratar de remediar lo que sucedía con mi imagen”, dijo.

Finalmente, explicó que la tutela en ningún momento del reintegro a la compañía: “Buscaba otro fin. No estábamos hablando del tema laboral. La tutela era más en el cómo hizo la empresa y los directivos el manejo mediático de la toma de decisión de mi despido y cómo manejo en redes y en medios que conllevó a que me expusieran en la sociedad de algo que no cometí”.

Escuche la entrevista completa:

