Miss Universo descarta reunirse con Farc en La Habana para hablar de paz

La Miss Universo Paulina Vega descartó reunirse con la guerrilla de las Farc, que la invitó a Cuba para hablar del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, según dijo este lunes durante una visita a Bogotá.

Vega, quien insistió en una rueda de prensa que no es "perfecta" ni se cree "la más bella del mundo", dijo que no aceptó la cita porque descartó que esa cita fuera "algo muy relevante en el proceso" de paz que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc, comunistas) desarrollan desde 2012 con el gobierno para poner fin al conflicto armado de más de 50 años.

"No me terminé reuniendo con las Farc porque pienso que si hubiera podido ayudar de pronto hubiera ido, pero el simple hecho de hablar con ellos y que me cuenten cómo van las cosas no creo que sea algo muy relevante en el proceso", explicó.

"Tomamos la decisión más sabia y fue dejárselo mejor al gobierno y al presidente", añadió la joven, que en febrero fue invitada por la guerrilla a La Habana.

Vega cumple a partir de este lunes una agenda en Colombia que incluye un encuentro con Santos y su asistencia a eventos sociales y caritativos.

El miércoles la joven viajará a la caribeña Cartagena y finalmente el viernes llegará a su natal Barranquilla para recibir un festivo homenaje de sus coterráneos.

Vega, modelo y estudiante de negocios, se coronó en enero como la segunda mujer colombiana en ser elegida Miss Universo, durante la 63ª edición del certamen.

Semanas antes de su elección, un concurso de belleza infantil llamado Miss Tanguita creó una gran polémica en Colombia por la exposición que se hacía de las niñas. Este lunes Vega envió también un mensaje a los familiares que incitan a las pequeñas a participar en esos eventos.

"Si uno le encuentra dificultades y algún toque extraño a un reinado de belleza donde todas las mujeres son mayores de edad, ¿cómo va a ser para unas niñas que no saben ni siquiera cuántos años tienen? Es imposible medir a una niña, es imposible decir que una es mejor que otra", dijo.

"Pienso que las niñas a ese tipo de edad deberían estar dedicándose al juego, a la diversión, a la inocencia", añadió.

AFP.