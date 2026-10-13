Multan a una mujer por crear con IA la foto de un oso que alarmó a sus vecinos

Un tribunal ruso impuso una multa de 15.000 rublos, equivalentes a 179 dólares, a una mujer que generó con inteligencia artificial (IA) la imagen de un oso caminando por una calle de su localidad y la publicó en redes sociales. La fotografía, creada como una broma, alarmó a los habitantes de Magdagachi, en la región de Amur, y provocó múltiples llamadas a la policía. El caso fue dado a conocer por el servicio de prensa de los Tribunales de esa región a través de Telegram.

Una broma con inteligencia artificial que se volvió viral

Según la causa judicial, en septiembre pasado la mujer, residente de Magdagachi, quiso hacerle una broma a una amiga. Para ello utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT y generó una fotografía en la que un oso deambulaba por una de las calles del municipio. Luego le envió la imagen a su amiga.

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Sin embargo, otras personas tomaron la fotografía como real y esta se hizo viral en redes sociales. Como consecuencia, la policía local recibió numerosas llamadas de socorro de vecinos que pedían ayuda ante la supuesta presencia del animal.

Miedo entre los vecinos y movilización de cazadores

Una de las habitantes de la localidad relató que, después de ver la imagen durante todo el día, no se atrevió a salir de su casa para hacer las compras. La información llegó hasta las autoridades locales, que a su vez llamaron a cazadores y especialistas para dar con el animal.



Tras el incidente, la propia mujer llamó a la policía y confesó que la fotografía había sido generada con inteligencia artificial.

La decisión del tribunal: multa y atenuantes

Un juez de paz del distrito judicial de Magdaganinski sancionó a la mujer por publicar en redes sociales la imagen del oso creada con una red neuronal. Durante el juicio, ella admitió su responsabilidad y expresó su arrepentimiento, al explicar que solo pretendía hacer una broma.

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Una sanción reducida a la mitad

La corte consideró como atenuantes la confesión y el arrepentimiento de la mujer. Por esa razón, redujo de manera considerable el monto de la multa, que según la ley está establecido en 30.000 rublos (358 dólares). Finalmente, la sanción fue de 15.000 rublos (179 dólares). Además, el tribunal decidió no confiscar el teléfono móvil con el que se generó la fotografía.

Contexto: una temporada marcada por los encuentros entre osos y humanos en Rusia

El incidente adquiere mayor relevancia por el elevado número de choques entre osos y personas durante la última temporada en el país. Desde marzo pasado, estos encuentros han causado la muerte de al menos 26 personas.

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Krasnoyarsk e Irkutsk, las regiones más afectadas

Las regiones de Krasnoyarsk e Irkutsk son las más golpeadas por esta situación, con siete víctimas mortales en cada una.

Campaña de caza de osos

Ante este panorama, las autoridades rusas lanzaron a comienzos de este mes una campaña de caza de estos animales. En el marco de esa iniciativa, solo en Krasnoyarsk han sido abatidos 982 osos.

Claves del caso