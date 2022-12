¿Nadie da razón sobre la monja uribista en Medellín?

En Medellín no hay pistas de la monja Adriana, que llegó a defender a Uribe a las afueras del Palacio de Justicia y se presentó como religiosa de Medellín que había trabajado en Santo Domingo Savio. Sin embargo, líderes de ese barrio de Medellín niegan conocer a la religiosa.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Fuentes del Centro Democrático le dijeron a BLU Radio que entre integrantes de ese partido es conocida y ha frecuentado sus oficinas, pero que desconocen si pertenece a una congregación.

Además, BLU Radio llegó hasta el barrio Robledo, donde se cree que vive con su familia, pero aún no ha sido posible ubicarla.

Las comunidades religiosas la desmienten

La hermana Marta Escobar Mejía, carmelita misionera y secretaria general de la Conferencia de Religiosos de Colombia aseguró que en su comunidad no hay ninguna religiosa que cumpla con las características de la hermana Adriana y explicó cómo funciona su comunidad católica en Colombia.

Publicidad

"Nosotros tenemos casas en Medellín, San Antonio de Prado, San Cristóbal y Sabaneta y Vallejuelos que es una comunidad entre Robledo y San Cristóbal. Ella dice que trabaja en la comuna nororiental y nosotras no tenemos casa en el barrio Santo Domingo, ni tampoco en Puerto Inírida, Guainía, como ella dijo”, aclaró la hermana.

Ante la posibilidad de que se trate de una confusión de nombre o una comunidad religiosa que se llame igual, la hermana Marta Escobar lo cree poco probable.

Publicidad

“Tengo información de que en Ecuador existe una congregación con ese nombre, pero si ellas vinieron a fundar casas en Colombia aquí en la conferencia no se han registrado, por lo tanto, nosotros no sabemos que existen ni podemos asegurar que sea o no religiosa”, precisó.

Blu Radio se permite rectificar las notas emitidas los días 10 y 11 de octubre de 2019 relacionada con la hermana Adriana Patricia Torres Echavarría, en el sentido de que ella pertenece a la comunidad religiosa llamada Carmelitas Misioneros de Santa Teresita, según certificación allegada a Blu Radio. Por lo anterior, no se trata de una falsa monja como se adujo en las mencionadas notas