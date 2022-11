“No puedo estar contento, no hice nada”: Nairo Quintana

resultado, pero tampoco es para estar decepcionado".

"No estoy contento porque no he hecho nada", dijo Quintana, pero el colombiano subrayó que "lo importante es seguir haciendo kilómetros para preparar el Tour de Francia".

Sobre la batalla final en el ascenso de 16 kilómetros hacia la cima de Comechingones, Nairo ofreció su punto de vista:

"Ha sido un día muy agresivo, en el que se ha rodado muy rápido. Yo ataqué a tope en la subida, pero una sola vez porque vi que mis rivales estaban muy fuertes. Luego ya estuve quieto y al final no pude responder al último acelerón", dijo Quintana en la cima de Sierras Comechingones.

El líder del Movistar señaló que no estaba contento con el cuarto puesto en la etapa. "Siempre espera uno más, pero a estas alturas de la temporada tampoco estoy decepcionado", señaló.

EFE