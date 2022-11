Padres del colegio Montessori denuncian estafa con una excursión

En diálogo con BLU Radio, Luisa Fernanda Velásquez, madre de familia de un joven de grado 11 del colegio Montessori de Bogotá y ahora abogada representante de 42 padres de familia de la institución denuncia que fueron estafados por la agencia Gaia, hoy Traveo Colombia SAS, representada legalmente por María Fernanda Sierra, con quien planearon una excursión a Cancún para este año.

“La señora Sierra elaboró 42 contratos para que nosotros lo suscribiéramos de forma individual por parte de cada uno de los representantes de los estudiantes del grado 12. La forma como se pagaba la excursión era índigo cuál dependiendo de cada familia. acordaron los pagos. El valor total entregado por los padres fue superior a los 226 millones de pesos”, explicó Velásquez.

Sin embargo, a pesar de los desembolsos y por la pandemia, el 7 de marzo los padres recibieron un correo de Gaia, en el que les avisaban que el viaje quedaba cancelado por el COVID-19. No obstante, les avisaron que les iban a reembolsar los dineros.

“Que nuestros viajeros no tendrían ningún viaje internacional para preservar la salud. La señora Sierra decide terminar unilateralmente el contrato por miedo al contagio, lo entendimos porque nuestros hijos podrían verse expuestos al virus. Sin embargo, se comprometió a desembolsar el 100% de los recursos entregados”, explicó Velásquez.

A pesar de esta comunicación, con los días a los padres les cambió el panorama. En primer lugar, el grupo mexicano Traveo, que es el operador del viaje, les informó a los padres que desde diciembre no tenían relación comercial con la agencia Gaia co. La que ellos habían hecho la planeación del viaje. Además, el pasado 24 de abril apareció la señora Sierra y les dijo que ya no les podía devolver los dineros en su totalidad.

“La última circular ella decía que en representación de la agencia y por la pandemia no podía devolver el 100% de los dineros porque se debían generar descuentos de las comisiones bancarias y demás gastos administrativos de aliados en el exterior. Lo que no tuvo en cuenta la señora Sierra es que ella jamás hizo desembolso al hotel para una reserva y Avainca nos informa que hubo un bloqueo de una reserva en agosto, que hizo un depósito por silla de 50 dólares y que la reserva fue cancelada el 2 de marzo de este año”, explicó.

El tiempo ha pasado y los padres no han recibido respuesta sobre el reembolso de sus dineros y por eso decidieron interponer acciones legales. Incluso, hay otros colegios que les pasó la misma situación y se unieron con ellos:

“Ha transcurrido el tiempo y se supone que en mayo ella iba a hacer el desembolso y se nos iba a explicar cuáles iban a hacer las deducciones pero ninguna de las dos cosas sucedieron y por eso nos unimos para arrancar las acciones legales. Nos empezaron a ubicar más colegios como el San Bartolomé porque les pasó lo mismo con esa agencia y también asumí su representación”, puntualizó.