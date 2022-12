¿Por qué los altos precios para la compra de finca raíz? Explica MinVivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, explicó en Mesa BLU el fenómeno de los altos precios en el metro cuadrado para la compra de vivienda.

Publicidad

En primera instancia, aseveró que el efecto ‘burbuja’, que catapultó la crisis en Estados Unidos y Europa, no ocurrirá en Colombia debido al bajo crecimiento hipotecario.

“Nosotros no tenemos eso en el sistema financiero y tenemos una cartera de moralidad crediticia muy sana, la cartera hipotecaria no tiene un 2% de incumplimiento, lo cual demuestra que no hay síntomas de burbuja”, agregó.

Publicidad

En tanto a los altos precios de vivienda, el ministro afirmó que se debe a la “excesiva oferta de proyectos” y aseguró que los colombianos tienen un sistema conservador porque primero “vendemos y después construimos”.

Publicidad

Según Henao, otro factor que influye en el alza es la crisis del Upac, que en su momento bajó los precios de vivienda pero a partir del 2002, empezó tener un valor monetario mayor. También, expresó que los ingresos de los colombianos han mejorado y que por ello, se aumentan los precios en finca raíz.

A su vez, sentenció que la llegada de inversión extranjera también ha sido fundamental para que se cobre más dinero por la vivienda.