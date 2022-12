¿Por qué tenemos sueños eróticos? Aquí el significado de algunos de ellos

El portal Entremujeres.com publicó un listado de los significados de algunos sueños eróticos más comunes:

Publicidad

1. Desnudez: Soñar con que se está desnuda, se asocia con un deseo de libertad. Quitarse la ropa para liberarse de la hipocresía, de las consideraciones sociales y mostrarse transparente. Desde la mirada sexual puede significar la necesidad de liberación de prácticas las rutinarias.

2. Sexo con otra mujer: En el caso de las mujeres heterosexuales, no significa que inconscientemente le gusten las mujeres ni mucho menos. Sino que puede interpretarse, como que siente admiración y respeto por esa otra mujer.

Publicidad

3. Fuego: El fuego en términos generales simboliza pasión. Cuando aparece en sueños depende de la intensidad con que lo haga, cual será el significado. Si es un fuego vivaz que está encendido en donde la persona se ve teniendo sexo, puede significar que las cosas van bien en la pareja. Sin embargo, si se trata de una llama débil, puede interpretarse como que la llama del amor se está apagando.

Publicidad

4. Sexo atada: Si se sueño que se tiene sexo estando atada, sometida, no quiere decir linealmente que a la mujer le guste someterse. Sino más bien interpretarse como que está muy sobrecargada de responsabilidades y necesita liberarse.

5. Agua: Si está presente el agua en un sueño amoroso, significa armonía, unión, paz, equilibrio, emociones y sentimientos verdaderos en la pareja.

Publicidad

6. Una cueva: Simboliza los genitales de la mujer, pude interpretarse como un lugar en el cual refugiarse o uno en donde da temor estar por la oscuridad. Si en el sueño la sensación es de protección, calor, confort, entonces significa la armonía sexual. Pero si se trata de una situación de encierro, claustrofobia, representa una relación complicada con el sexo y la intimidad.

Publicidad

7. Sexo con un ex: No significa que estas extrañando ni que te sigue gustando, sino que hay aspecto de la vida actual que no te hacen feliz y que necesitas trasgredir las reglas.

8. Sexo con extraños: Tener un sueño sexual con un vecino con quien no se cruza una palabra o con algún famoso, representa el querer algo de ellos, desear algo que ellos tienen y quererlo para ti, como ser su puesto en el trabajo, su nivel socioeconómico, su belleza, simpatía, etc.

Publicidad

9. Masturbación: Puede interpretarse como la ausencia de actividad sexual, una vida sexual pobre. También como un gran vacío interior difícil de llenar.

Publicidad

10. Violación: Este tipo de sueño puede ser interpretado de dos maneras distintas según si hay excitación o angustia. Si se da la primera entonces puede ser una fantasía asociada al sexo. Pero si produce miedos, angustia, temor, puede tratarse de una situación, no necesariamente sexual, de abuso, de sometimiento.