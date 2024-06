¿Por qué Universal Music demandó a Christian Nodal? Hay graves acusaciones

Christian Nodal sigue dando de qué hablar luego de que se confirmara su relación con Ángela Aguilar, la hija del reconocido cantante Pepe Aguilar. La noticia ha generado una gran polémica, ya que el cantante mexicano anunció hace poco su separación con la cantante Cazzu.

Nodal, que ha dado de qué hablar por sus relaciones amorosas, tiene una hija con Cazzu de tan solo nueve meses de nacida, lo que ha generado aún más comentarios negativos hacia Ángela Aguilar, pues muchos aseguran que el mexicano le habría sido infiel a la argentina con la hija de Pepe Aguilar.

Sin embargo, Nodal aseguró que su separación no se debió a ninguna infidelidad. La nueva pareja aseguró que su relación se acabó luego de varios años en los que no habían podido estar juntos. Sin embargo, los problemas para el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ no terminan ahí.

El cantante Nodal se enfrenta a una grave demanda por parte de Universal Music Group México. Todo se remonta al 2017, cuando el mexicano decidió terminar su contrato con la disquera. Desde entonces, han estado en una batalla legal por los derechos de las canciones.

Luego, por esa razón, los padres de Nodal decidieron demandar a la empresa para poder reclamar los derechos de las canciones. Durante ese proceso, y según Universal Music, Nodal habría falsificado documentos para hacer parecer que los sencillos le pertenecían a él.

Una copia obtenida de la carpeta de investigación del Ministerio Público Federal indica que el apoderado legal de Universal pidió a la Fiscalía General de la República judicializar el caso por haber encontrado irregularidades e inconsistencias en 32 documentos aportados por la familia Nodal para sostener su demanda.

“En la presente carpeta de investigación existen datos de prueba razonables que sustentan la teoría del caso planteado por mi mandante (Universal Music), esto es, salvo error de apreciación de mi parte, la falsedad y/o simulación de los contratos exhibidos”, escribió José Ángel Echevarría Bringas, apoderado de Universal Music Group.

Por esa razón, la disquera solicita que se revise la carpeta de investigación para que se pueda iniciar el proceso y determinar si Nodal es culpable o no.