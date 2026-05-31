En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones presidenciales
Registraduría
Ley seca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / ¿Quiénes cocinan mejor?, ¿los hombres o las mujeres?: En Blu Jeans, 31 de mayo de 2026

¿Quiénes cocinan mejor?, ¿los hombres o las mujeres?: En Blu Jeans, 31 de mayo de 2026

En Blu Jeans del domingo, 31 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

El programa del domingo, 31 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la reflexión de María Clara Gracia sobre la cocina, "Cocinar es multisensorial. Está hecho para los ojos, la boca, la nariz, el oído y el alma": Pierre Gagnaire, chef de alta cocina francés. Además de la canción sugerida de María del Pilar.

  • En El secreto de la innovación: la historia de los baños más innovadores del mundo, que inició en la India, ya que en este país muchas personas hacían sus necesidades en la calle y el Gobierno decidió poner baños públicos a un precio muy accesible.

  • En el tema central relaciona: ¿Quiénes cocinan mejor? ¿los hombres o las mujeres?
  • En Les tengo una historia se habló sobre la novela "Comerás flores" escrita alrededor de la vulnerabilidad de los seres humanos, el duelo y el amor. Además de las librerías alrededor del mundo que se convierten en experiencias inmersivas. 

  • En La máquina de la verdad se habló sobre mitos y realides de Los Beatles.

    Escuche el programa completo aquí: 

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad