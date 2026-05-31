¿Quiénes cocinan mejor?, ¿los hombres o las mujeres?: En Blu Jeans, 31 de mayo de 2026

El programa del domingo, 31 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la reflexión de María Clara Gracia sobre la cocina, "Cocinar es multisensorial. Está hecho para los ojos, la boca, la nariz, el oído y el alma": Pierre Gagnaire, chef de alta cocina francés. Además de la canción sugerida de María del Pilar.



En El secreto de la innovación: la historia de los baños más innovadores del mundo, que inició en la India, ya que en este país muchas personas hacían sus necesidades en la calle y el Gobierno decidió poner baños públicos a un precio muy accesible.

la historia de los baños más innovadores del mundo, que inició en la India, ya que en este país muchas personas hacían sus necesidades en la calle y el Gobierno decidió poner baños públicos a un precio muy accesible.

En el tema central relaciona: ¿Quiénes cocinan mejor? ¿los hombres o las mujeres?

¿Quiénes cocinan mejor? ¿los hombres o las mujeres? En Les tengo una historia se habló sobre la novela "Comerás flores" escrita alrededor de la vulnerabilidad de los seres humanos, el duelo y el amor. Además de las librerías alrededor del mundo que se convierten en experiencias inmersivas.

se habló sobre la novela "Comerás flores" escrita alrededor de la vulnerabilidad de los seres humanos, el duelo y el amor. Además de las librerías alrededor del mundo que se convierten en experiencias inmersivas. En La máquina de la verdad se habló sobre mitos y realides de Los Beatles. Escuche el programa completo aquí: