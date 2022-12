Reconstruyen la mano de un niño que padecía la ‘mano de cangrejo’

Especialistas de la Unidad de Servicios de Salud del hospital La Victoria reconstruyeron con éxito la mano derecha un niño de 6 años, que nació con una deformidad congénita, conocida como ‘mano hendida’ o ‘mano de cangrejo’.



Se trata de Jhan Carlo, de 6 años de edad, que nació con esta deformidad congénita, una alteración que se produce en el proceso de formación fetal, a partir de alteraciones durante el desarrollo de la mano y que puede tener varios grados de severidad.



“El cirujano especialista en mano que logró devolverle la funcionalidad, permitirle el agarre, el movimiento y hacerla mejor visiblemente, esto ha ayudado ostensiblemente en que ha cambiado la vida del paciente, quien después de un mes se encuentra feliz con su mano en movimiento y ha disminuido el “bullying” que sus mismos compañeros le hacían por el aspecto de su mano”, explicó la doctora Martha Yolanda Ruiz, gerente de la Subred Centro Oriente.



Angie Cano, madre de Jhan Carlo, dice que esta cirugía es un regalo para ella y su familia.



“En ningún otro lado me habían ofrecido la atención para mi hijo, pero aquí en La Victoria el doctor nos programó de una vez a cirugía y desde el primer día eso nos cambió la vida. Es un regalo no solo para Jhan Carlo, también para nosotros, eso va a mejorar la vida de mi bebé y será otra oportunidad para que él descubra muchas cosas que no ha podido realizar por esta malformación con la que nació”, recalcó la madre del menor.



Jhan Carlo tendrá que vivir el resto de su vida con cuatro dedos en su mano, se debe destacar que de ahora en adelante tendrá funcionalidad.

Publicidad