“Se me había olvidado lo difícil que es hacer televisión”: María Elvira Arango

La periodista, que regresa a la televisión luego de siete años de trabajo en la prensa habló de sus preferencias y de su regreso a la pantalla chica.

Publicidad

“Va sonar que estoy dando una respuesta de cajón porque cuando estaba en prensa decía que el medio preferido era la prensa y cuando estaba en radio decía que la radio. Lo que si confieso es que sí se me había olvidado lo difícil que era hacer televisión. La prensa me fascina y tal vez me quedo con ese medio”, dijo.

En cuanto a su trabajo en la revista Bocas dijo que entre las ediciones que más le gustaron están una que le hizo a Bernardo Hoyos, tiempo antes de su muerte y otra que realizó a Hernán Peláez, donde el peridista habló de su estado de salud.