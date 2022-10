Solvencia y liquidez, lo que usted necesita para poder endeudarse

Erich Lara, experto en finanzas, explicó en Blu Radio la diferencia entre estos dos términos y su importancia a la hora de solicitar un crédito.

“Al que no tiene no le prestan”, afirma Lara, pues la solvencia es básicamente eso: qué bienes o patrimonios se tienen para respaldar la deuda, para que en caso de que no se pueda pagar, es decir, entrar en insolvencia, “a qué le vamos a caer”, dicho coloquialmente.

La otra parte importante en los estudios de crédito que realizan las entidades financieras es la liquidez, que se traduce en la capacidad de generar los pagos correspondientes a la deuda. Dicho de otra forma, es poseer la suficiencia económica para pagar de forma regular las cuotas que se van a generar mes a mes con el crédito.