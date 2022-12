Soy una trabajadora incansable: Carolina Cruz

al amor de su vida y cuáles son sus canciones favoritas.

Publicidad

“Soy una trabajadora incansable, no puedo quedarme quieta”, dijo Carolina respecto a su presente.

“Hace 2 años y medio, cuando renuncié a la televisión y tomé la decisión de irme a Miami, pedí una licencia de 3 meses no remunerada, me quedó gustando y antes de terminar esa licencia sentí que necesitaba calidad de vida pues llevaba trabajando mucho tiempo con horarios estrictos y no disfrutaba en familia”, añadió.

Publicidad

Así fue que decidió quedarse en estados Unidos y, según cuenta, se mantiene conectada con la gente a través de redes sociales, “me volví muy activa en ese tema”.

Publicidad

En cuanto a su lado espiritual, afirmó que para ella “no existe nada por encima de Dios, creo en que existen las posibilidades para todo y tengo la mente muy abierta para eso”.

“Hace un tiempo empecé a leer y buscar el tema espiritual que me parece algo chévere. Uno llega a un sitio y siente buena energía o cuando conoce a alguien y siente química con una persona eso es inmediato. Así decidí conocer más sobre el tema espiritual y estoy en esa onda”, añadió.

Publicidad

Soy de Tuluá y no tengo por qué negarlo. “A los 3 años me fui a vivir a Cali con mi familia y todas mis vacaciones eran en Medellín con mi familia, mis primos y ahora tengo más familia en Medellín que en Cali”.

Publicidad

Una de las canciones favoritas de Carolina es Mis ojos lloran por ti de Big Boy, tema del que asegura “que fue el primer reguetón que escuché cantar a grito herido a Mary”, una mujer que trabajó en su hogar.

Además, se refirió a su etapa en Reinado de belleza. “estaba ennoviada, me pareció rico y fui a gozármela a Cartagena. Llegué a esa ciudad y me contagié de la magia de ese pueblo”.

Publicidad

“Para mí fue sorpresivo, nunca me imaginé lo bien que me fue. Me di cuenta de lo que yo significaba cuando llegaba a un lugar y sentía el cariño de la gente”, señala Carolina.

Publicidad

Además, dice que el gusto que generó en la opinión pública fue por su autenticidad. “Toda mi vida he sido así, muy tranquila, cercana a la gente y creo que a la gente le gustó eso”.

Por otro lado, la ex reina habló sobre su relación con Lincoln Palomeque y aseguró que en este medio tan difícil lo que ha permitido tener una relación duradera es la confianza y el apoyo del uno con el otro.

Publicidad

Actualmente Palomeque se encuentra grabando una serie en México por lo que Carolina ha tenido que viajar más de una vez para combatir la distancia, algo que no ha sido inconveniente para ninguno de los dos, pues asegura que tienen claro cuáles son los trabajos de cada uno.

Publicidad

Asegura que su experiencia en el reinado le cambió la vida pues nunca se imaginó cumplir este rol y mucho menos todo lo que esto significó para su carrera. No pensó ser presentadora, modelo o empresaria, profesión a la cual se ha dedicado en los últimos años.

Escuche la entrevista completa a Carolina Cruz en este audio.