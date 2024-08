¡Terminó muy mal! Influencer hizo barras sobre río lleno de cocodrilos

Gerónimo 'Gero' Arias, un joven influencer fitness de 20 años originario de San Luis, Argentina, ha ganado popularidad en redes sociales a lo largo de 2024 por sus retos. Este desafío diario consiste en realizar dominadas, un ejercicio que requiere levantar el cuerpo utilizando la fuerza de los brazos mientras se cuelga de una barra.

Argentino hizo barras sobre río lleno de cocodrilo

El joven argentino se volvió viral recientemente tras un polémico incidente en el que intentó realizar barras sobre el río Tárcoles en Costa Rica, famoso por la presencia de cocodrilos que frecuentemente esperan comida en sus aguas. Con la intención de grabar contenido para sus redes sociales, Arias decidió colgarse de un puente sobre el río, desafiando el peligro y la lógica.

La fuerza pública de Costa Rica detuvo al joven mientras grababa el arriesgado acto. A través de su cuenta de Instagram, el influencer explicó que siempre había soñado con realizar barras sobre cocodrilos. Aunque reconoció que muchos lo han cuestionado por poner en riesgo su vida, Arias insistió en que no ve peligro en el reto, pues asegura que tiene plena confianza en su capacidad para no caer.

"Pero si lo hago es porque sé que no me caigo, igual gracias por preocuparse y por favor no lo repitan", expresó en sus redes, además de criticar que se enfoquen solo en este tipo de contenido en lugar de en sus otros logros.

El intento de Arias de realizar dominadas sobre el río Tárcoles ha generado un debate sobre la responsabilidad y los límites en la búsqueda de fama en las redes sociales.

A pesar de su dedicación y esfuerzo, Gero Arias se ha visto involucrado en situaciones peligrosas durante sus entrenamientos. En varias ocasiones, ha sufrido caídas y heridas, como golpear su cabeza o despellejarse las manos. Sin embargo, ninguna de sus experiencias anteriores ha causado tanto revuelo como su más reciente intento de llevar el desafío al límite.