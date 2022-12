‘Tierra de nadie’, un thriller mexicano con la mujer como protagonista

Tierra de Nadie: Sicario no es otra historia sobre la violencia, el tráfico de drogas y la frontera entre Estados Unidos y México, es un thriller de acción que involucra estos elementos y reescribe una nueva trama, donde la mujer es protagonista. Un filme en el que el director Denis Villeneuve reunió a estrellas de la talla de Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro, que se verá en los cines colombianos a partir del 8 de octubre. (Lea también: Conozca los secretos de la película ‘Colombia, Magia salvaje’ )

La película, nominada a La Palma de Oro en Cannes 2015 y que formó parte del más reciente Festival de Cine de Toronto, cuenta con las actuaciones estelares de Emily Blunt, Benicio Del Toro y Josh Brolin, quienes se encargan de interpretar a los protagonistas de una historia en la que el conflicto pasará a segundo plano y lo único necesario será sobrevivir.

Es así como Emily Blunt, ganadora del Globo de Oro por su interpretación en Gideon’s Daughter (2005) y recordada por The devil wears prada (2006), Looper (2012) y Edge of Tomorrow (2014), encarna a Kate Macer una agente del FBI que tendrá que romper la ley para mantenerse con vida, lo cual la obligará a ser más fuerte de lo que esperaba. "Tuve que interpretar un papel muy duro, tan duro y fuerte como muchas mujeres en el mundo que no son fuertes solamente por llevar una pistola” afirma Blunt sobre su trabajo en Tierra de Nadie: Sicario.

Otro personaje que suma a la tenacidad y fuerza de la cinta es Alejandro, un colaborador de la policía estadounidense interpretado por el célebre Benicio del Toro, quién ganó del Óscar gracias a su actuación en Traffic (2010). "He hecho muchas películas que tratan sobre la frontera y sin duda es una región que me toca de cerca, especialmente por el problema de las drogas. Así que debo ser fuerte", explicó Del Toro.

Por otra parte, Josh Brolin, conocido por No Country for Old Men (2007), W. (2008) y nominado al Premio de La Academia en Milk (2008), es Matt Graver quien está encargado de coordinar las operaciones policiales estadounidenses, lo que muchas veces lo obliga a hacer lo que es necesario aunque tenga que pasar por encima de muchos inocentes. “Acababa de hacer una película muy intensa cuando supe de esta producción, el libreto hizo hervir en mi sangre el deseo de mayor intensidad", dice Brolin.