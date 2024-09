Tragedia en la Torre del Diablo: murió joven escalador tras brutal caída

Recientemente, se registró el fallecimiento de Stewart Phillip Porter, un joven escalador de 21 años, mientras descendía la Torre del Diablo en Wyoming, en Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando Porter se encontraba descendiendo por 'El Cracko Diablo', una ruta conocida por su dificultad.

Detalles del incidente

Según el Servicio de Parques Nacionales, el accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a.m., cuando Porter y su compañero estaban en la segunda sección de la ruta. Durante el descenso, Porter sufrió una caída que le causó lesiones graves. A pesar de que los equipos de emergencia llegaron al lugar poco después, a las 8:40 a.m., el personal médico no pudo reanimarlo y fue declarado muerto en el lugar.

Respuesta de emergencia y rescate

El compañero de Porter quedó varado en la pared de la Torre del Diablo. Los equipos de rescate lograron asegurar su extracción sin incidentes adicionales. Esta operación de rescate permitió que la otra persona involucrada saliera de la situación sin lesiones adicionales.

El personal del parque expresó su reconocimiento a los equipos de búsqueda y rescate por su intervención en este caso. Asimismo, ofrecieron sus condolencias a la familia de Porter. Doug Crossen, superintendente del parque, comentó que las circunstancias del accidente están bajo investigación para determinar los factores que contribuyeron a la caída.

Historia de la Torre del Diablo

La Torre del Diablo, que se eleva a 386 metros sobre las llanuras de Wyoming, ha registrado varias muertes desde su apertura a la escalada. Este trágico evento marca la séptima fatalidad en más de 100 años. La última muerte documentada en este sitio ocurrió en 2017, también durante un descenso.

Además de la escalada, la Torre del Diablo es un sitio de gran importancia cultural para varias tribus nativas americanas, que consideran la formación como un lugar sagrado. A lo largo de los años, ha atraído a escaladores de todo el mundo, pero también ha sido escenario de múltiples incidentes trágicos.

Una vista del Monumento Nacional Torre de los Diablos en Wyoming el 15 de mayo de 2016. La Torre de los Diablos es una formación volcánica de cima plana que se eleva 386 m (1267 pies) sobre el río Belle Fourche en el este de Wyoming. AFP

La escalada en la Torre del Diablo presenta varios desafíos debido a su geografía única. Las rutas, como 'El Cracko Diablo', están clasificadas en diferentes grados de dificultad, y es importante que los escaladores tengan experiencia y se preparen adecuadamente antes de intentarlas. Los escaladores deben ser conscientes de las condiciones climáticas y de la estabilidad de la roca, ya que estos factores pueden influir en la seguridad durante la actividad.

Los visitantes del parque pueden acceder a áreas de escalada y disfrutar de diversas actividades recreativas, como senderismo y fotografía. El parque también ofrece programas educativos sobre la geología y la cultura nativa americana relacionada con la Torre del Diablo.