“Una prótesis me haría la vida más fácil”: Yady Fernández

en Tacones sobre su experiencia.

Publicidad

Fernández contó que el accidente ocurrió en Guayaquil, Ecuador, en camino al pueblo de Montañita.

“Iba con mi primo en una moto y un carro se nos vino encima y nos atropelló”, agregó.

Publicidad

A partir de ahí, muchas personas le han ofrecido ayuda, diciéndole que le van a ayudar a financiar la prótesis que necesita para llevar una vida normal, pero nadie ha salido con nada.

Publicidad

“Necesito una prótesis especial que es bastante costosa. Eso me haría la vida más fácil no solo para caminar sino porque también se puede correr y trotar con ella. Me gustaría que la gente que me ha dicho que me va a ayudar, me cumpla. Es muy duro hacerse una ilusión y que no salgan con nada”, afirmó.

Respecto a cómo ha logrado ir superando emocionalmente el accidente, dijo que aunque sabe que se tiene que olvidar del fútbol definitivamente, intenta ver el problema con felicidad.

Publicidad

“Me he inspirado mucho de Betty Hamilton, la surfista que perdió su brazo por la mordida de un tiburón. Ella sacó mucha valentía”, añadió Fernández.