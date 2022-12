Vargas Lleras aceptó el retraso que atraviesan varios aeropuertos del país

están tomando medidas desde el Gobierno Nacional.

“Tenemos un gran atraso en los aeropuertos secundarios de Colombia y no concesionados, pero las inversiones están a cargo de la Aerocivil, ya se están licitando y contratando”, dijo.

Vargas Lleras además indicó que 51 aeropuertos del país recibirán cerca de 2.5 billones de pesos en inversión para mejorar su infraestructura.

-En el Congreso los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores dicen que de lo de Venezuela es una distracción buscando problemas externos para tapar los problemas internos del país.

-El Gobierno calificó como positiva la aprobación en último debate de la reforma al equilibrio de poderes. Confían en que tendrá un trámite exitoso en la conciliación y no le temen a una revisión constitucional de la reforma.

-Autoridades en Medellín pidieron a los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid que regresen a clases luego de los disturbios que se registraron en las afueras de la institución.

-El trinitario Jack Warner, exvicepresidente de la FIFA, aseguró que Estados Unidos no garantiza un juicio justo. Una de las piezas clave del escándalo de corrupción en la FIFA argumentó que la estadounidense no es "la jurisdicción apropiada" para resolver el caso contra los directivos de la FIFA "de manera justa", ya que es parte agraviada porque no obtuvo la sede de la Copa del Mundo de 2022, atribuida a Catar.

-La Administración distrital acatará la orden de la Contraloría de Bogotá de apartar del cargo a Nicolás Corzo, gerente de Metrovivienda, por procesos fiscales que se adelantan en su contra, sin embargo lamenta la decisión.