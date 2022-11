“¡Yurani, vos me amabas!” Joven se hace viral por particular reclamo a su exnovia

Un video que se hace viral en las redes sociales muestra como un joven le hace un reclamo a todo pulmón a quien sería su exnovia por haber terminado su relación.

Las imágenes, grabadas con un celular por un curioso vecino, dejan ver el desespero de esta persona que se movilizaba en una bicicleta y le grita fuertemente a la casa donde, al parecer, vive ella.

“Yurani, vos me amabas”, le reclama el hombre que luce desesperado y azota en constantes oportunidades su vehículo.

“No me hagás esto por favor, ¡no me hagás esto!”, insiste el joven.

El video, subido por la página de denuncias ciudadanas ‘Cali Es Cali’, en pocos minuto, alcanzó las 16.000 reproducciones y los 500 compartidos, además, registró más de 200 comentarios.

El joven también le reclama a Yurani, su expareja, que le hizo brujería y que por eso está así.

“Vos me hacés tu brujería, y me dejás (…) ¡no me dejés Yurani!”, grita el joven que finalmente toma su bicicleta y se va del lugar.

Ante esto, las reacciones no se han hecho esperar. Decenas de caleños se han burlado de la desdicha del joven, otros pidieron la “receta” de la brujería.

Sin embargo, colectivos de mujeres rechazaron las imágenes pues aseguran que este comportamiento

es típico de un hombre obsesivo.

Además, aseguraron que a ninguna mujer se le agrede de ninguna manera y que esto podría desencadenar una investigación por agresión verbal.

Entre tanto, la Policía indicó que quienes protagonicen este tipo de actos o riñas callejeras se pueden enfrentar a una sanción tipo 2, según el Código de Policía, que contempla una multa de 196.720 pesos.

Aquí el video:

