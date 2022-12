Apple habría pagado USD 100 millones a U2 por regalar ‘Songs of Innocence’

El gigante informático Apple permitirá finalmente que los usuarios eliminen el disco de la banda irlandesa U2 de sus bibliotecas, ante las quejas expresadas por algunos consumidores que criticaban que fuese ubicado de manera automática en las bibliotecas de los más de 500 millones de usuarios de iTunes.

La inclusión gratuita del álbum ‘Songs of Innocence’ fue parte de la campaña de promoción de Apple de su nuevo iPhone6 y el reloj inteligente AppleWatch, lanzados el pasado 9 de septiembre.

Pese a que la compañía planteó el ofrecimiento del disco como un regalo a sus clientes, la decisión generó numerosos rechazos por parte de algunos que consideraron un intromisión sin permiso en sus aparatos móviles.

"Una vez el álbum ha sido eliminado de su cuenta, no estará disponible para descargar con un compra previa. Si más adelante decides que quieres el disco, tendrás que conseguirlo de nuevo", indicó hoy la compañía en un comunicado.

Asimismo, recordó que "el disco es gratuito para todo el mundo hasta el 13 octubre de 2014, y disponible para compra después de esa fecha".

El disco de la banda liderada por Bono, el primero en cinco años desde "No Line on the Horizon", vio la luz en la multitudinaria presentación de los nuevos productos de Apple la pasada semana en Cupertino (California), momento desde el que todos los usuarios de iTunes, más de 500 millones, tuvieron los 11 nuevos temas de U2 en sus bibliotecas.

Apple ha informado que 33 millones de usuarios han descargado el disco de U2 desde su inclusión en iTunes.

Aunque no se ha divulgado los términos del acuerdo comercial entre Apple y la banda irlandesa, los medios estadounidense señalan que la compañía dirigida ahora por Tim Cook podría haber pagado a U2 cerca de 100 millones de dólares.

Efe