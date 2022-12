Claves para aumentar seguidores en Twitter

Según el estudio Discovering the Value of Earned Audiences – How Twitter Expressions Activate Consumers, los usuarios de Twitter pueden aumentar su número de seguidores de la siguiente manera:

-Trine durante un programa en vivo de televisión.

-Interactúe con el hasgtag y arrobas de los participantes del programa o reality que se está transmitiendo.

El estudio revelo que:

-Al 66% de los usuarios le gusta ver los tuits de las cuentas oficiales de los programas televisivos.

-Al 61% de los usuarios les gusta leer los tuits de un actor o del reparto

-Al 35%, de la cuenta oficial del programa

-Al 24%, los tuits del jurado o del presentador