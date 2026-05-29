Conectividad, seguridad y ambiente: la apuesta con la que Red Summa transforma el Caribe colombiano

En los últimos seis años, Red Summa ha consolidado una presencia estratégica en el Caribe colombiano con más de 25 proyectos de impacto social, tecnológico, ambiental y comunitario en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La organización ha centrado su trabajo en articular capacidades técnicas y operativas para responder a necesidades concretas de los territorios y fortalecer la gestión pública desde las regiones.

Uno de sus proyectos más destacados es Mi Casa Bacana Digital, desarrollado junto a la Gobernación del Atlántico, con el que se busca fortalecer la conectividad de 43.945 hogares de estratos 1 y 2 en 22 municipios del departamento, beneficiando a cerca de 136.229 personas. A esta iniciativa se suma la modernización del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, que optimizó trámites para más de 44.800 vehículos, y la implementación de soluciones con inteligencia artificial para mejorar la atención de peticiones por parte de ciudadanos en la Personería de Santa Marta.

Red Summa también participa en proyectos de seguridad ciudadana y sostenibilidad ambiental. Actualmente lidera, junto con la Gobernación del Atlántico, la gerencia integral del fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), con cobertura en 18 municipios e incorporación de 411 cámaras de videovigilancia. En paralelo, impulsa procesos de educación ambiental, recuperación de ecosistemas y fortalecimiento comunitario en zonas como la Ciénaga de Mallorquín y la Ciénaga de Luruaco.

En los últimos seis años, Red Summa ha consolidado una presencia estratégica en el Caribe colombiano con más de 25 proyectos de impacto social, tecnológico, ambiental y comunitario en departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La organización ha centrado su trabajo en articular capacidades técnicas y operativas para responder a necesidades concretas de los territorios y fortalecer la gestión pública desde las regiones.



Uno de sus proyectos más destacados es Mi Casa Bacana Digital, desarrollado junto a la Gobernación del Atlántico, con el que se busca fortalecer la conectividad de 43.945 hogares de estratos 1 y 2 en 22 municipios del departamento, beneficiando a cerca de 136.229 personas. A esta iniciativa se suma la modernización del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, que optimizó trámites para más de 44.800 vehículos, y la implementación de soluciones con inteligencia artificial para mejorar la atención de peticiones por parte de ciudadanos en la Personería de Santa Marta.

Red Summa también participa en proyectos de seguridad ciudadana y sostenibilidad ambiental. Actualmente lidera, junto con la Gobernación del Atlántico, la gerencia integral del fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), con cobertura en 18 municipios e incorporación de 411 cámaras de videovigilancia. En paralelo, impulsa procesos de educación ambiental, recuperación de ecosistemas y fortalecimiento comunitario en zonas como la Ciénaga de Mallorquín y la Ciénaga de Luruaco.

La directora de Red Summa, Catalina Jaramillo, señaló que el objetivo ha sido construir soluciones sostenibles y capacidades que permanezcan en las comunidades. Según la entidad, su apuesta en la región demuestra que la cooperación pública puede traducirse en resultados concretos para la ciudadanía y en una mejor capacidad institucional para enfrentar los desafíos del futuro. Según la entidad, su apuesta en la región demuestra que la cooperación pública puede traducirse en resultados concretos para la ciudadanía y en una mejor capacidad institucional para enfrentar los desafíos del futuro