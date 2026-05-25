Cuál 'smartwatch' usar en la Media Maratón de Bogotá: 5 opciones infalibles

En Bogotá, la temporada de carreras se acerca y muchos corredores ya se preparan para inscribirse a la Media Maratón de Bogotá, que se correrá el 26 de julio, la Smart Fit Run el 12 de julio o la Carrera Compensar el 5 del mismo mes. Por ello, muchos buscan equiparse de la mejor manera para competir al más alto nivel.

Ante esto, para varios atletas no basta solo con tener unos buenos tenis o una botella de agua, sino que también requieren elementos que les permitan tener control de su actividad física, respiración y desempeño.

Por tal motivo, los smartwatch se transformaron en un gadget esencial para los corredores. Debido a ello, las marcas han diseñado relojes inteligentes con herramientas que hoy se volvieron fundamentales para salir a correr. Aquí le contamos cuáles son cinco de los mejores smartwatch para las carreras en Bogotá.

Huawei Watch GT Runner 2 y Samsung Galaxy Watch: opciones para corredores

Huawei GT Runner 2 vs Samsung Galaxy Watch Ultra Huawei Global - Samsung Global

Huawei Watch GT Runner 2: este reloj llega como un dispositivo diseñado específicamente para el running, con una caja de aleación de titanio ultraligera, pantalla AMOLED de 3.000 nits y una antena GPS de doble banda que promete convertirse en favorita para muchos corredores. Este Huawei incorpora el Modo Maratón Inteligente, una herramienta desarrollada junto a atletas de élite para optimizar el rendimiento del usuario. Sumado a ello, su batería ofrece hasta 32 horas en modo entrenamiento al aire libre y, en uso cotidiano, puede alcanzar hasta 14 días.



Samsung Galaxy Watch Ultra o Watch 7: la gama más alta de la marca coreana cuenta con sensor BioActive, una herramienta importante para quienes prefieren el ecosistema Samsung y son atletas exigentes. Este reloj incorpora GPS de doble frecuencia, vital para correr en ciudad y evitar que el mapa pierda precisión entre edificios o árboles. Además, ofrece métricas avanzadas en carrera, como asimetría, tiempo de vuelo y regularidad, así como la posibilidad de competir contra sus propios tiempos mediante la función Ruta de entrenamiento.



Garmin y Coros: relojes inteligentes favoritos para running

Garmin Forerunner y Coros Pace Pro Coros Latinoamérica - Garmin Guatemala

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Garmin Forerunner: sin duda, es uno de los favoritos entre los corredores. Esta línea está pensada 100 % para running en asfalto y montaña. Su pantalla AMOLED destaca por el brillo, aunque el verdadero valor está en el software. Permite relacionar datos de sueño, estrés y carga de entrenamiento para determinar si la jornada debe enfocarse en velocidad o en trote suave. Además, incorpora un widget de calendario para conocer próximas competencias.



Coros Pace Pro: poco a poco, Coros se ganó el cariño de los maratonistas a nivel mundial, con un peso que va desde 37 hasta 49 gramos dependiendo de la banda de nailon o silicona. La precisión de su rastreo GPS es uno de sus puntos fuertes y los análisis de datos son gratuitos, sin necesidad de suscripciones. Además, permite cargar rutas directamente al mapa para guiarse durante los entrenamientos y ofrece una batería que alcanza 28 horas con GPS activo continuo y hasta 20 días en uso diario.



Huawei Watch GT 6 Pro también entra en la competencia

Huawei Watch GT 6 PRO Huawei Global

Huawei Watch GT 6 Pro: el modelo más avanzado de la marca china cuenta con un diseño que se adapta tanto para hacer deporte como para asistir a una reunión formal. Con el sistema Sunflower 2.0, optimiza la señal satelital sin importar la orientación del brazo al momento de correr. Comparte además la aplicación Huawei Health, lo que garantiza acceso a planes científicos de entrenamiento para distancias desde 5K hasta maratón.

Tenga en cuenta que todas las marcas cuentan con buen soporte en Colombia. Sin embargo, si la idea es entrenar o correr en zonas altas o montañosas, lo más recomendable es buscar modelos con altímetro barométrico, característica presente en todos los relojes de esta lista y clave para medir correctamente el desnivel acumulado durante los recorridos.