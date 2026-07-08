Delitos cibernéticos aumentan por el Mundial: cómo proteger a su empresa

Los delitos cibernéticos aumentan por el Mundial de fútbol debido a la interconexión de sistemas de boletería, plataformas de apuestas y canales de streaming. El escenario actual, que se juega en tres países simultáneamente, eleva los riesgos de campañas de phishing, robos de credenciales y difusión de malware, convirtiéndose en un objetivo crítico para los cibercriminales.



Por qué aumentan los ciberataques durante el Mundial

La actual Copa Mundial de la FIFA en Canadá, Estados Unidos y México incrementa la complejidad digital al pasar de 32 a 48 selecciones. Esta expansión genera un mayor uso de redes de telecomunicaciones, aplicaciones de movilidad, hoteles y aeropuertos interconectados.

"De la misma manera como la Copa dejó de ser un evento concentrado en un único país para convertirse en una operación distribuida globalmente, las organizaciones también han expandido drásticamente sus entornos digitales", explicó Bruno Lobo, gerente general de Commvault para América Latina. Según el experto, los datos corporativos dispersos en múltiples nubes y entornos híbridos crean un ecosistema complejo de proteger, repitiendo tendencias de Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de Tokio y París.



Cómo proteger una empresa de ataques cibernéticos

La prioridad empresarial migró de evitar los incidentes a garantizar la continuidad del negocio cuando un ataque inevitablemente ocurra. Aunque las compañías recurren a las copias de seguridad (backup), las amenazas modernas apuntan a comprometer estos entornos de recuperación o permanecer ocultas por semanas.

Ataque cibernético. Foto de referencia: AFP

Para mitigar este riesgo, la industria tecnológica implementa herramientas avanzadas como las data clean rooms (DCRs), que permiten restaurar, analizar y validar los datos antes de regresarlos al entorno de producción.

"El objetivo ya no es solo recuperar datos, sino restaurar datos confiables. Con el uso de inteligencia artificial por parte de los criminales para automatizar ataques, garantizar que no se reintroduzcan códigos maliciosos en la red es tan importante como la propia velocidad de la recuperación", agregó Lobo.



La resiliencia cibernética se consolida como el mayor diferencial competitivo para las organizaciones. "La verdadera medida de la madurez en ciberseguridad está en la capacidad de recuperar las operaciones con rapidez, confianza y seguridad", concluyó el especialista.