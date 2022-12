El joven Netflix consigue 31 nominaciones a los premios Emmy

incluida la de mejor serie de drama, y parte como favorita en la contienda frente a miniseries como Fargo y American Horror Story: Coven, con 18 y 17 candidaturas.

La lucha por el trofeo a la mejor serie de drama la completan Breaking Bad, Downton Abbey, House Of Cards, Mad Men y True Detective, mientras que en el terreno de la comedia las aspirantes son Louie, Modern Family, Orange is the New Black, Silicon Valley, The Big Bang Theory y Veep.

Por detrás de ellas quedan House of Cards, con 13 candidaturas, y Orange is the New Black, con 12, que confirma el éxito de la plataforma Netflix (que emite los episodios), y que el año pasado hizo historia haciéndose con el primer premio de la Academia para una producción difundida en internet. Con Efe.