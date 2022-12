Facebook se prepara para lanzar una aplicación de noticias la próxima semana

The Washington Post, la revista Vogue y la cadena de televisión CBS, según información que se ha filtrado a los medios.

El diario británico Financial Times fue el primero en informar del posible lanzamiento, del que se hace eco también la cadena de televisión CNN, entre otros medios.

Según la información que ha trascendido, sobre la que Facebook no ha querido hacer comentarios, Notify incluiría contenido de medios impresos, digitales y compañías de producción de vídeo, como el canal de cable estadounidense Comedy Central.

Entre los socios estarían también el sitio web Mashable y la publicación sobre música Billboard.

La filtración sobre el lanzamiento de la aplicación móvil de noticias llega después de que la red social dijese esta semana que más de 894 millones de los algo más de 1.000 millones de usuarios que acceden a diario a la red lo hacen a través del móvil, lo que lo convierte en el soporte prioritario.

A eso se suma que los anuncios en móviles representan ya un 78 % del total de ingresos publicitarios de la empresa, que aumentaron un 45,4 % en el tercer trimestre hasta los 4.300 millones de dólares.

El móvil tiene también un protagonismo cada vez mayor en la distribución de noticias, aunque los medios no han sido capaces todavía de atraer volúmenes significativos de publicidad a través de esos dispositivos.

Empresas como Facebook, Twitter y Google han puesto en marcha iniciativas para agilizar la distribución digital del contenido, lo que a su vez podría llevar a un incremento en los ingresos publicitarios.

Así, el mes pasado Google anunció una alianza con 30 grandes medios internacionales para crear el primer formato universal y de código abierto con el que publicar y distribuir contenidos mucho más rápido a través de los dispositivos móviles.

Twitter, por su parte, introdujo el mes pasado "Moments", un proyecto editorial que selecciona los contenidos más relevantes en la red social en tiempo real.

Y la firma Snapchat, una aplicación popular entre los más jóvenes, introdujo Discover en enero, una función de vídeo que ha tenido éxito a la hora de atraer publicidad y ha despertado el interés sobre el potencial de ingresos no explotado del vídeo distribuido a través de móviles.

El debut de Notify llegaría tras el lanzamiento en mayo de Instant Articles, una alianza entre Facebook y nueve grandes medios de comunicación, entre ellos el diario The New York Times y el rotativo británico The Guardian, para distribuir sus contenidos directamente a través de la red social.

Facebook distribuye miles de artículos cada día a través de Instant Articles, una función diseñada para el móvil y que la empresa introdujo hace dos semanas entre todos los usuarios de iPhones tras varios meses de prueba.

Los socios de Facebook en la iniciativa tienen la opción de incluir publicidad en sus artículos y mantener los ingresos o permitir que Facebook venda los anuncios y se quede con el 30 % del importe recaudado.

El vicepresidente de alianzas con los medios de Facebook, Justin Osofsky, explicó a Efe en mayo, cuando se anunció el proyecto, que el descubrimiento de noticias en la red social es "la peor experiencia que existe en el muro" y la razón de ser de ese movimiento editorial.

Michael Reckhow, responsable de Instant Articles, mencionó también entonces que "la experiencia de abrir un artículo necesita mucha mejora, concretamente es lenta".

El tiempo de carga de las informaciones publicadas directamente en Facebook mediante Instant Articles es diez veces menor.

EFE