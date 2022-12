Grandes medios empiezan a publicar sus artículos directamente en Facebook

Facebook anunció que nueve medios de comunicación, entre ellos "The New York Times" y "The Guardian", empezarán a publicar algunos de sus contenidos directamente en la red social de manera que no será necesario salir de Facebook para acceder a ellos.



La compañía fundada por Mark Zuckerberg ha puesto hoy en marcha "Instant Articles", su proyecto de ofrecer artículos de medios de comunicación no a través de enlaces, como hasta ahora, sino alojando los contenidos en la propia red social. (Lea también: Facebook activa botón especial de donaciones para víctimas de sismo en Nepal )



El vicepresidente de alianzas con los medios de Facebook, Justin Osofsky, ha explicado a Efe que el descubrimiento de noticias en la red social es "la peor experiencia que existe en el muro" y la razón de ser de este movimiento editorial.



"A medida que más gente accede desde el móvil, hemos observado que la experiencia de abrir un artículo necesita mucha mejora, concretamente es lenta: lleva más de ocho segundos de media cargar un artículo en el teléfono", ha añadido el responsable de Instant Articles, Michael Reckhow.



Reckhow ha asegurado que el tiempo de carga de las informaciones publicadas directamente en Facebook mediante Instant Articles será diez veces menor.



"The New York Times", "The Atlantic", NBC News, "Buzzfeed", "National Geographic" y los europeos "The Guardian", BBC News, "Spiegel" y "Bild" son los primeros medios que usarán la herramienta. (Lea también: Facebook estrena videochat en su app de mensajería )



Los cinco medios estadounidenses son los que se estrenan hoy con Instant Articles, cada uno con una pieza.



En próximas semanas, ha indicado Osofsky, comenzarán a utilizar la herramienta de publicación directa en Facebook otros medios.



"El objetivo es tener la herramienta construida para que cualquier medio pueda utilizarla y la estamos haciendo para que se incluya fácilmente en los flujos de trabajo y los sistemas de contenidos ya existentes", ha sostenido el vicepresidente.



Instant Article es una función diseñada para el móvil: los artículos que los medios distribuyan directamente por Facebook serán visibles en el muro de los usuarios de la aplicación móvil -por el momento sólo de iPhone-, mientras que en el escritorio seguirá funcionando el sistema de enlaces que lleva a las páginas web originales de los medios. (Lea también: Los mejores destinos y empresas para trabajar )



Facebook ha trabajado junto a los editores de información citados para diseñar la herramienta de publicación: las piezas que se distribuyan por Facebook tendrán un formato optimizado para la red social y serán personalizables tanto en composición como en diseño.



Las informaciones, que se desplegarán tras pulsar sobre ellas, podrán incluir fotos, vídeos, fotogalerías, audios, infografías y otros elementos embebidos (como tuits, vídeos de Youtube o fotos de Instagram). Y podrán compartirse y comentarse de forma independiente.



Osofsky ha aclarado que las informaciones alojadas en Facebook no serán exclusivas, sino que podrán encontrarse también en la web original de los medios -si estos así lo deciden- con su aspecto tradicional.



El directivo ha incidido en que la participación en esta iniciativa es opcional, que los editores tienen control absoluto sobre lo que publican y que quienes no deseen formar utilizar Instant Articles seguirán teniendo la opción de compartir los enlaces de sus informaciones. (Lea también: Arrestan a hombre que dio ‘like’ a su propia foto de ‘se busca’ en Facebook )



Han sido varias las ocasiones en las que el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, ha manifestado que concibe la red social como un periódico personalizado.



La compañía estadounidense se ha convertido en una relevante fuente de tráfico para los medios de comunicación en los últimos tiempos, pero con este movimiento ese tráfico se quedará "en casa".

Ahora los editores de información tendrán que comprobar si el valor de publicar directamente en Facebook compensa el ceder esas visitas de sus páginas web.

Con EFE.

