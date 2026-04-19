¿MacBook Neo o iPad? ¿Cuál es mejor para trabajar y estudiar?

Desde que se anunció su lanzamiento, la MacBook Neo ha dado de qué hablar, y es que a muchos sorprendió su bajo precio si se tiene en cuenta el costo de otros productos de Apple en esta categoría, lo que ha llevado a miles de personas, influencers y expertos en tecnología a compararla con otras laptops en este rango de precio.

Si bien para muchos la MacBook Neo es una alternativa frente a otras marcas en el mercado, debido a su diseño ultraliviano, su material en aluminio, así como su pantalla, también ha generado amores y odios el hecho de que cuente con el chip A18, mismo que se encuentra en el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, lo que ha generado críticas por usar un procesador de celular en un computador portátil.

Pese a ello, en redes sociales se ha hecho viral la capacidad que tiene la MacBook Neo para manejar varias labores en simultáneo. De hecho, muchos afirman que han podido tener más de 10 ventanas abiertas al tiempo sin afectar su desempeño, pero teniendo en cuenta su precio y características, algunos creen que, para trabajar o estudiar, pueden existir mejores opciones como un iPad.



¿MacBook Neo o iPad? ¿Qué es mejor para trabajar y estudiar?

La nueva MacBook Neo llegará a Colombia en dos versiones Foto: AFP

Ante el furor de la MacBook Neo que ha colapsado redes sociales, aparece un influencer experto en tecnología que va en contravía de lo que muchos creen. El español Dominic Gomes considera que existe una alternativa por encima de esta laptop y que incluso puede ser más económica y cómoda.



Según afirma el propietario del canal newesc, la MacBook Neo es un equipo de entrada, adecuado para responder correos, ver videos, navegar en la web y hacer algunas operaciones de trabajo y estudio como la ofimática. Aunque reconoce su utilidad, considera que un dispositivo como el iPad puede ser una mejor alternativa.

Y es que el iPad también es cómodo para responder correos, ver videos y navegar en internet, sin contar la conexión a teclado y a un lápiz para dibujo, lo que lo hace más dinámico para el día a día, así como para estudiantes que necesiten tomar apuntes.

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¿Es más barata una MacBook Neo?

iPad Air 2026 Apple

En Colombia, por ejemplo, existen dos versiones de MacBook Neo, ambas con 8 GB de RAM. Una de ellas tiene 256 GB de almacenamiento, mientras que la más costosa es de 512 GB, siendo esta última con un valor de $3.800.000. Por su parte, el iPad tiene un costo de $2.069.000 y el iPad Air de $3.000.000.

A simple vista, el iPad es más económico, pero si se le suman los accesorios, el precio puede elevarse. El teclado de Apple para iPad tiene un valor de $1.799.000, mientras que el Pencil cuesta entre $600.000 y $800.000, lo que eleva el costo total a cerca de $3.879.000.

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Sin embargo, no es necesario que los accesorios sean de Apple, pues existen otras marcas autorizadas más económicas que cumplen con una funcionalidad adecuada. Por ejemplo, en Colombia, iShop vende estos productos.

La marca ZAGG, que actualmente está en descuento en tiendas como iShop, ofrece teclados por $143.700, así como lápices de $300.000, lo que permite que el combo apenas cueste $2.512.700.



¿Cuál elegir entre MacBook Neo y iPad para trabajar?

De acuerdo con Gomes, la MacBook Neo puede hacer al usuario más productivo a la hora de trabajar y estudiar por su tamaño de pantalla, su teclado y trackpad, pero sobre todo por el sistema operativo macOS. Sin embargo, si el usuario busca consumir multimedia y trabajar o estudiar de forma ocasional, el iPad es una mejor opción, ya que resulta más económico.

