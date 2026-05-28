Más potencia, IA y resistencia extrema: la apuesta de una nueva generación de parlantes

La nueva generación de parlantes portátiles llegó al mercado con una apuesta clara: ofrecer mayor potencia de sonido, graves más profundos y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la experiencia de audio. Los modelos JBL Xtreme 5 y JBL Go 5 recibieron una actualización enfocada en rendimiento, conectividad y resistencia, incorporando además nuevos sistemas de iluminación ambiental y certificación IP68 contra agua y polvo.

Ambos dispositivos mantienen el enfoque de portabilidad que caracteriza a esta línea de parlantes, pero ahora integran funciones que buscan adaptarse tanto a reuniones sociales como a actividades al aire libre. La compañía destacó que las mejoras se centran en optimizar la calidad de sonido incluso a altos volúmenes y facilitar la conexión entre dispositivos.

JBL Xtreme 5 incorpora IA para mejorar el sonido

Uno de los principales avances del JBL Xtreme 5 es la incorporación de AI Sound Boost, una tecnología que utiliza inteligencia artificial para minimizar la distorsión cuando el volumen alcanza niveles elevados. El objetivo es mantener claridad y potencia sin afectar la calidad del audio.

Además, el equipo incorpora Smart EQ Mode, una función que identifica automáticamente si el contenido reproducido corresponde a música o voz y ajusta el ecualizador en tiempo real. De esta manera, el parlante modifica sus parámetros de audio dependiendo de si el usuario escucha canciones, podcasts o contenido hablado.



En cuanto al hardware, el modelo incluye un nuevo sistema acústico compuesto por dos tweeters, un subwoofer y mayor potencia de salida respecto a la generación anterior. Según la marca, esto permite obtener un incremento del 10 % en los graves profundos y un sonido más intenso.

La batería también fue reforzada. El dispositivo promete hasta 24 horas de reproducción continua y puede extenderse cuatro horas adicionales mediante la función Playtime Boost EQ.

Iluminación ambiental y conectividad mejorada

Otra de las novedades del JBL Xtreme 5 es el sistema JBL Edge Light, que incorpora seis modos de iluminación ambiental: Freeze, Bounce, Trim, Switch, Loop y Neon. Estos efectos buscan complementar el ambiente dependiendo del tipo de reunión o actividad.

Publicidad

El parlante también permite conectar múltiples dispositivos compatibles mediante JBL Auracast, una tecnología diseñada para crear experiencias de sonido sincronizadas entre varios equipos. Asimismo, puede configurarse en modo estéreo utilizando dos unidades Xtreme 5 a través de la aplicación JBL Portables.

Entre otras características, incluye reproducción de audio USB sin pérdida y resistencia IP68, lo que lo hace apto para ambientes exteriores, playa o piscina.

Potencia y facilidad de emparejamiento

El modelo más compacto de la línea también recibió cambios importantes. El JBL Go 5 mantiene su diseño portátil, pero ahora ofrece un sonido más potente y graves reforzados frente a su versión anterior.

Publicidad

Uno de los cambios visibles es el nuevo logotipo con diseño hueco y contorneado, que además de modificar la apariencia del equipo, ayuda a mejorar la salida del sonido y el rendimiento acústico.

El dispositivo integra AirTouch, una función que simplifica el emparejamiento estéreo entre dos parlantes Go 5. Para conectarlos, solo es necesario acercarlos físicamente hasta que el sistema realice el enlace automático.

El parlante también incorpora iluminación ambiental en los bordes e indicadores visuales que muestran el estado del dispositivo, como encendido, batería baja o modo Auracast™ activo.

Diseñados para exteriores y movilidad

Tanto el JBL Xtreme 5 como el JBL Go 5 fueron diseñados para soportar condiciones exigentes. Ambos cuentan con certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo, además de bordes de goma destinados a protegerlos frente a golpes y caídas.

En el caso del Xtreme 5, la marca añadió una base rediseñada para mejorar la estabilidad durante el uso en exteriores. La empresa aseguró que la evolución de estos equipos responde a la creciente demanda de parlantes portátiles con mayor autonomía, mejor calidad de sonido y funciones inteligentes integradas.

Disponibilidad y colores

El JBL Xtreme 5 estará disponible en colores azul y negro, mientras que el JBL Go 5 llegará en versiones blanco, negro, morado, azul y amarillo.

Entre las funciones destacadas del Go 5 se incluyen hasta ocho horas de reproducción, dos horas adicionales mediante Playtime Boost EQ, reproducción USB-C sin pérdida y compatibilidad con Auracast™.

Publicidad

Con esta actualización, la línea de parlantes busca reforzar la tendencia de dispositivos compactos capaces de combinar potencia de audio, conectividad inalámbrica y resistencia para uso en cualquier entorno.