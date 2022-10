Niegan representación de todos los departamentos en el Senado

A pesar de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un fuerte llamado al Congreso para que aprobara una elección regional para Senado, es decir, que fuera integrado por cien miembros, uno por cada departamento con menos de 500.000 habitantes y los demás por circunscripción nacional, la plenaria aprobó la proposición del senador Jimmy Chamorro que hunde el artículo.

"No nos llamemos a engaños, hagamos una reflexión, esto no está funcionando bien. No hay ninguna democracia del mundo entero que tenga a la mitad de sus departamento sin representación política en una de sus Cámaras", había señalado el ministro Cristo minutos antes.

Sin embargo, con 43 votos a favor y 32 en contra los senadores decidieron respaldar la proposición de Chamorro y no acompañar al Gobierno.