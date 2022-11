ONU respalda negativa de Apple para desbloquear un iPhone

"Hay muchas formas de investigar si los responsables (de un tiroteo ocurrido en diciembre en Estados Unidos) tenían cómplices, en vez de forzar a Apple a crear programas informáticos para minar los elementos de seguridad de sus propios teléfonos", dijo el responsable de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein.



"Con el fin de resolver un tema de seguridad relativo a la encriptación en un caso, las autoridades corren el riesgo de abrir una caja de Pandora con implicaciones muy perjudiciales para los derechos humanos de millones de personas, incluyendo su seguridad física y financiera", opinó Zeid.



En opinión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el litigio que enfrenta a Apple con el FBI no sólo debe verse como un caso específico a un país, ya que sus resultados "tendrán enormes ramificaciones para la seguridad de los individuos en el futuro".



Un tribunal federal de California (EEUU) ha ordenado a Apple desencriptar un iPhone utilizado por uno de los autores de un tiroteo en la ciudad californiana de San Bernardino, en el que murieron 14 personas.



Se trata de un caso que la autoridades estadounidenses investigan como terrorismo.



"Las herramientas de encriptación son ampliamente utilizadas en todo el mundo, incluso por los defensores de derechos humanos, la sociedad civil, periodistas, informantes y disidentes políticos que afrontan persecución y acoso" para mantener su anonimato, explicó Zeid.



"No es una fantasía ni una exageración decir que, sin herramientas de encriptación, podría haber vidas en peligro", agregó.



Tras enfatizar que el FBI merece un apoyo total en sus investigaciones de ese "crimen abominable" y que "ningún cómplice o encubridor debería escapar de la ley", Zeid exhortó a todas las partes implicadas a "considerar no sólo los méritos del caso en sí mismo, sino también su impacto potencialmente más amplio".



Anticipó que si Apple pierde este caso ante los tribunales "sentará un precedente que podría hacer imposible para Apple o cualquier otra gran compañía informática internacional proteger la privacidad de sus clientes".



"Sería un regalo para regímenes autoritarios, así como para delincuentes informáticos", opinó el máximo responsable de la ONU en materia de derechos humanos.



Recordó que ya existen iniciativas concertadas por autoridades en otros países "para forzar a empresas informáticas y de comunicaciones tales como Google y Blackberry a exponer a sus clientes a la vigilancia en masa".