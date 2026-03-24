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Blu Radio  / Tecnología  / Pensamiento crítico y persuasión: claves para enfrentar la desinformación en la era digital

Pensamiento crítico y persuasión: claves para enfrentar la desinformación en la era digital

La conversación también abordó cómo estas habilidades son cada vez más relevantes en el entorno laboral, donde la inteligencia artificial está redefiniendo funciones y exigiendo competencias blandas.

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