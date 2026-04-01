Pymes en Colombia: tecnología de alta velocidad ahora se instala en tres minutos

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el motor de la economía colombiana. Según datos del Dane, estas unidades productivas representan más del 90 % del sector empresarial del país y generan aproximadamente el 80 % del empleo nacional, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo social.

Pese a su relevancia, la brecha digital sigue siendo un obstáculo. Muchas empresas carecen de departamentos de sistemas, lo que dificulta la adopción de infraestructuras modernas. Para enfrentar este reto, ha llegado al mercado local una solución diseñada para simplificar la gestión tecnológica sin requerir personal especializado.

La propuesta técnica, denominada eKit y desarrollada por Huawei, permite que tareas de conectividad que antes tomaban media hora se realicen ahora en solo tres minutos. Esta agilidad operativa busca eliminar el miedo a la complejidad técnica, permitiendo a los microempresarios enfocarse plenamente en la rentabilidad de sus negocios.

"Muchas pequeñas y medianas empresas necesitan soluciones que funcionen desde el primer momento, sin requerir equipos especializados. Huawei eKit se alía con socios para ofrecer productos fáciles de comprar, vender, instalar, mantener, aprender y usar", señaló Wei Xianbin, director del Departamento de Distribución, Marketing y Ventas de productos de Huawei Enterprise BG, quien además insiste en la importancia de estas herramientas para la accesibilidad de todos los sectores productivos.



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La herramienta incluye acceso a estándares de vanguardia como Wi-Fi 7, garantizando mayor estabilidad en las transacciones digitales. Además, ofrece una plataforma de gestión gratuita que permite monitorear las redes empresariales de forma intuitiva, reduciendo costos operativos significativos para el empresario local.

Con este avance, la tecnología deja de ser un privilegio de las grandes corporaciones. Al democratizar el acceso a redes de alto rendimiento, se busca que las pymes colombianas dejen de ver la digitalización como una barrera y comiencen a utilizarla como una ventaja competitiva real.