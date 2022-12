Santos es jefe de FF.MM. y con eso todo queda claro: Pinzón sobre ‘Timochenko’

máximo comandante de la guerrilla FARC, con la que adelanta negociaciones de paz desde noviembre de 2012.

Publicidad

“Habría que ver si ese individuo ha vuelto a Colombia en los últimos 10 años, porque anda huyendo en el exterior”, dijo Pinzón y agregó que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de detener a quienes tengan orden de captura y perseguirlos como corresponde”.

El ministro indicó también que “el presidente es el comandante y jefe de las fuerzas armadas de Colombia y con eso todo queda bastante claro”.

Publicidad

El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves que "a estas alturas del proceso, lo pensaría dos veces" antes de tomar esa decisión, dijo Santos. "Más o menos sabemos dónde está 'Timochenko'", añadió.

Publicidad

El mandatario evocó que él había aprobado en 2011 el bombardeo al campamento de Alfonso Cano, operativo en el cual murió el entonces máximo líder de esa guerrilla, la más importante de Colombia y con la cual ya había activado contactos exploratorios para un proceso de paz.

Sin embargo, afirmó que en esta ocasión, "las condiciones son distintas".

Publicidad

"A mí me tocó tomar esa decisión de Alfonso Cano, una decisión muy difícil, pero no voy a decir si esa decisión (esta vez, respecto a 'Timochenko') la tomaría o no la tomaría", añadió Santos.

Publicidad

Como ministro de Defensa y luego como presidente, Santos dirigió también los operativos que dieron con la muerte de guerrilleros de alto rango dentro de las Farc, como Raúl Reyes (2008) o Jorge Briceño 'Mono Jojoy' (2010).

El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) llevan a cabo en La Habana conversaciones de paz, sin que se haya acordado una tregua bilateral en Colombia.

Publicidad

Hasta ahora han llegado a consenso sobre el tema del desarrollo agrario y la participación política. Actualmente debaten sobre drogas ilícitas y aún deben abordar reparación a las víctimas y abandono de las armas.

Publicidad

Las FARC, con entre 7.000 y 8.000 combatientes y casi 50 años de lucha armada es la guerrilla más antigua de América Latina.

Con AFP.

Publicidad

En otras noticias

Publicidad

-A esta hora, en Twitter reportan trancones y dificultades en las salidas del sur de Bogotá.

- Más de 50 viviendas de expendio de droga fueron demolidas en Colombia en el primer día de operaciones, según el Ministerio de Defensa.

Publicidad

El Subcomandante de la Policía de Tránsito y Transporte, el coronel Juan Francisco Peláez, dijo que las autoridades están tras la pista de los miembros de las Farc que habrían quemado un bus de transporte público en la vía Popayán-El Tumbo.

Publicidad

-El Gobierno dispuso de más de 300 mil millones de pesos en regalías para 387 municipios y departamentos del país.

-El secretario de Salud de Bogotá entregó detalles sobre el nuevo operativo que terminó con el sellamiento de otro hipermercado por presencia de ratas.

Publicidad

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el interés de la oposición de aceptar el debate con el Gobierno, para tratar de superar la crisis política en el vecino país. El mandatario hizo un nuevo llamado al diálogo a los sectores disidentes.