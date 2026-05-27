Se dispara la venta de televisores en Colombia por la Copa Mundial de la FIFA

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA volvió a dinamizar el mercado tecnológico en Colombia. A pocos meses del inicio del torneo, fabricantes y comercios reportan un incremento sostenido en la demanda de televisores, especialmente de pantallas de gran formato y equipos con tecnologías avanzadas de imagen orientadas al consumo deportivo.

La tendencia refleja un cambio en el comportamiento de compra de los consumidores colombianos, quienes ya no buscan únicamente reemplazar un televisor antiguo, sino mejorar la experiencia de visualización dentro del hogar. En este escenario, el fútbol aparece nuevamente como uno de los principales motores de consumo para la industria electrónica durante el primer semestre del año.

Según proyecciones de LG Electronics, se prevé ventas globales por 52 millones de dólares impulsadas por la temporada mundialista y el incremento en la demanda de televisores premium. En Colombia, la categoría podría crecer cerca de un 35 %, particularmente en segmentos asociados a pantallas superiores a las 75 pulgadas y tecnologías de alta definición.

Pantallas más grandes y mayor calidad de imagen

El crecimiento de la categoría coincide con una transformación en las prioridades de los compradores. Si hace algunos años el precio representaba el principal criterio de decisión, actualmente aspectos como el tamaño de pantalla, la fluidez de imagen, la tasa de refresco y el procesamiento de color comienzan a tener mayor peso, especialmente entre quienes consumen transmisiones deportivas en alta resolución.



De acuerdo con la dinámica del mercado, los televisores de más de 75 pulgadas son los que presentan mayor crecimiento durante temporadas asociadas a eventos deportivos globales. El objetivo de muchos usuarios es replicar dentro de sus hogares experiencias similares a las de un estadio o una sala de cine.

La expansión de resoluciones 4K también ha facilitado esta tendencia, permitiendo la instalación de pantallas de gran tamaño en espacios medianos sin afectar la nitidez de la imagen. Este fenómeno ha impulsado además la migración hacia segmentos tecnológicos que hasta hace pocos años estaban reservados para nichos de alto poder adquisitivo.