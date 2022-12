Tenga en cuenta estos consejos si practica con su pareja el ‘Sexting’

En diálogo con La Nube Andrés Guzmán, CEO de Adalid Corp., dio algunos consejos para evitar ser extorsionado con información personal y explícita que cada vez más usuarios comparten con sus parejas, una práctica conocida como Sexting.

“El tema es que se ha vuelto muy común que las personas envíen mensajes con contenido sexual y la extorsión se llama técnicamente el porno de la venganza. Es cuando terminan las parejas, las exparejas comparten estos contenidos en redes sociales”.

Para evitar ser víctima de este tipo de extorsión, cada vez más común en exparejas sentimentales, hay algunas aplicaciones especializadas como “Snapchat o Line, sistemas que no son tan seguros porque las personas pueden hacer capturas de pantalla y las personas no se enteran. Otras dejan cifrados y en la vida real no pueden tomar capturas de pantalla o bajar videos, como Wickr, un chat que deja cifrado. Si esa persona guarda una captura de pantalla del mensaje le envían una notificación que le avisa”.

“Existen varios sistemas pero este tiene una característica ideal, pues funciona en iOS y Android siendo gratuito”, añadió Guzmán.

